Fonte: 123RF Allerta smog: limiti e stop alla circolazione di auto e moto a Roma

Allarme smog, è una questione che tocca tutti noi da vicino, sono tante le iniziative che si susseguono da anni per poter migliorare la qualità dell’aria che respiriamo, soprattutto nelle città più grandi e trafficate, dove purtroppo i livelli di inquinamento salgono anche alle stelle, superando i limiti concessi per la salute degli abitanti.

La decisione presa per la città di Roma nelle giornate di oggi e domani riguarda un’ordinanza firmata dal sindaco Roberto Gualtieri, proprio per limitare la circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli maggiormente inquinanti all’interno della Fascia Verde, e vale appunto per il 22 e per il 23 dicembre, oggi e domani. È il Campidoglio a rendere nota l’iniziativa green per la capitale, prima dei grandi giorni di festa.

Non solo auto: tutte le decisioni prese per limitare l’inquinamento

Come sappiamo, auto e moto non sono gli unici colpevoli della presenza di smog nell’aria, anzi. Motivo per il quale, sempre nelle giornate del 22 e del 23 dicembre, sull’intero territorio del Comune di Roma, è stato disposto anche un altro divieto, oltre a quello della circolazione dei veicoli. Il sindaco ha ordinato anche lo spegnimento degli impianti di riscaldamento in tutti gli Uffici Pubblici che non svolgono i servizi ritenuti essenziali.

Come lo stesso sindaco di Roma ha spiegato, per salvaguardare la salute dei cittadini della capitale, “si rende necessario intervenire con misure idonee a limitare la circolazione dei veicoli a maggior impatto ambientale, come previsto dalla legislazione vigente”. Queste decisioni chiaramente non arrivano in questo momento per caso, anzi: nelle giornate del 18, 19 e 20 dicembre sono state effettuate delle rilevazioni da parte delle stazioni della rete urbana di monitoraggio.

Occasione durante la quale, in differenti stazioni, è stato registrato il superamento del valore limite per il PM10. Sono state inoltre acquisite le previsioni sullo stato della qualità dell’aria e sulla sua evoluzione, fornite da Arpa Lazio, che hanno indicato una possibile permanenza della criticità e del rischio di superamento dei valori limite smog anche nei prossimi giorni sull’intera area di Roma. Per tutti questi motivi è stata emanata la nuova ordinanza in città.

Le regole per il 22 e il 23 dicembre

Ed è così che oggi, 22 dicembre 2023, dalle 7.30 alle 10.30 e dalle 17.30 alle 20.30, e domani, sabato 23 dicembre 2023, dalle 7.30 alle 10.30, oltre ai divieti permanenti che sono già in vigore nella capitale per limitare al minimo di danni derivanti dall’inquinamento, il sindaco ha previsto anche il divieto della circolazione veicolare privata, nella Fascia Verde per:

autoveicoli alimentati a benzina Euro 3;

autoveicoli Diesel Euro 4;

ciclomotori e motoveicoli (a 3 e 4 ruote) Diesel Euro 2.

Gli altri divieti e limiti previsti a Roma per le giornate del 22 e 23 dicembre: