Fonte: 123RF Una settimana di controlli a tappeto a Catania

Per garantire il rispetto delle norme previste dal Codice della Strada è necessario ricorrere a tutte le soluzioni a disposizione. Una nuova conferma di quest’affermazione arriverà questa settimana dai controlli a tappeto che la Polizia municipale di Catania metterà in atto ricorrendo al sistema Street Control con l’obiettivo di massimizzare la sicurezza stradale e contrastare le possibili violazioni alla normativa vigente. In particolare, l’iniziativa punta a combattere la sosta in aree vietate, con una particolare attenzione a quelle che sono le strade più trafficate del Comune.

Tolleranza zero

A partire da oggi, lunedì 19 maggio, e fino al prossimo sabato 24 maggio è prevista una nuova iniziativa da parte della Polizia municipale di Catania, con il comando diretto da Diego Peruga che ha programmato una settimana di controlli a tappeto ricorrendo al sistema Street Control.

La nuova iniziativa è stata programmata in accordo con il Sindaco Enrico Trantino, e, come riportato da Ansa, mira a “migliorare la sicurezza stradale, tutelare gli utenti deboli della strada, rendere più fluida la circolazione e agevolare i mezzi del trasporto pubblico locale”.

Il primo cittadino catanese ha chiarito che “Non c’è alcuna volontà da parte dell’Amministrazione di fare cassa con i verbali: il nostro obiettivo è chiaro, vogliamo cambiare comportamenti dannosi e radicati, restituendo decoro e sicurezza alle strade, migliorando la vivibilità della Città“.

Con il dispositivo Street Control è possibile rilevare varie tipologie di violazione del Codice della Strada in modo automatico. In particolare, è possibile individuare i divieti di sosta e le soste in doppia fila e in altre aree vietate come i marciapiedi e le corsie preferenziali.

La Polizia municipale non rilascerà alcun avviso cartaceo sul parabrezza dei veicoli individuati. L’intera procedura, infatti, è digitale e gli automobilisti saranno quindi avvisati tramite una notifica della multa, seguendo la normativa vigente.

Le zone interessate

La serie di controlli a tappeto che coinvolgerà il Comune di Catania, con il ricorso a Street Control, riguarderà le principali aree della viabilità cittadina che, in genere, sono quelle in cui si registrano il maggior numero di violazioni, anche in considerazione dell’elevato traffico veicolare.

Il Comune ha già reso nota una lista completa delle zone che saranno interessate dai controlli:

Viale Mario Rapisardi (da incrocio via Palermo a piazza Santa Maria di Gesù)

Via Vincenzo Giuffrida (da viale Raffaele Sanzio a corso Italia)

Viale Vittorio Veneto (da piazza Michelangelo a corso Italia)

Viale Libertà (da corso Italia a piazza Giovanni XXIII)

Via Messina (da via Ulisse a innesto piazza Mancini Battaglia)

Piazza Europa (parte finale di corso Italia)

Via Francesco Crispi (tutta)

Via Vittorio Emanuele Orlando (fino a via Raffaello Sanzio e via Giuffrida)

Nel comunicato con cui il Comune di Catania ha ufficializzato la settimana di controlli programmati con il dispositivo Street Control, i cittadini sono stati invitati a rispettare le regole, soprattutto per quanto riguarda la sosta, che rappresenta uno dei principali motivi alla base dei controlli straordinari voluti dall’amministrazione. La sosta nelle aree vietate rappresenta un grosso problema in ambito urbano, soprattutto in città popolose e trafficate come Catania. Di conseguenza, è necessario rafforzare i controlli per poter garantire una riduzione dei problemi per gli automobilisti e i pedoni.