Trovare parcheggio in città può essere un’impresa molto complicata. Un esempio in tal senso è, certamente, Napoli e, in particolare, il popoloso quartiere collinare Vomero che, insieme al quartiere Arenella, costituisce una delle municipalità più trafficate e affollate della città, sia per via dell’alta densità abitativa che per i tanti esercizi commerciali presenti.

Lungo le strade del Vomero è molto difficile trovare parcheggio sulle strisce blu e, per questo motivo, in zona sono presenti diverse strutture che offrono un doppio servizio. Da una parte, infatti, questi garage aiutano i residenti, proponendo abbonamenti mensili per la sosta, dall’altra offrono ai visitatori del quartiere la possibilità di parcheggiare per qualche ora, magari per fare shopping o per una cena.

In questo contesto, la notizia riportata dall’Ansa non sorprende e conferma l’importanza dei controlli da parte delle Forze dell’Ordine. Grazie a una serie di verifiche, infatti, è stata scoperta una vera e propria truffa portata avanti da due parcheggi al Vomero. I titolari, infatti, avevano trovato un modo per occupare le strisce blu e conquistare nuovi clienti.

Cosa è successo

Una serie di controlli da parte dei Carabinieri e della polizia locale ha permesso di scoprire il meccanismo della truffa messa in atto dai titolari di due garage situati nel quartiere Vomero di Napoli, uno in via Gino Doria e uno in via Paisiello. Il trucco utilizzato per occupare le strisce blu era lo stesso. Le auto che avevano attivato un abbonamento mensile per parcheggiare nella struttura venivano spostate sulle strisce blu nei dintorni del parcheggio, andando a occupare posti dedicati a chi, di passaggio nella zona, è alla ricerca di un punto dove parcheggiare il veicolo.

In questo modo, con le strisce blu tutte occupate, gli automobilisti non potevano fare altro che rivolgersi a uno dei due parcheggi privati. L’aver parcheggiato le auto con abbonamento all’esterno della struttura, chiaramente, permetteva ai titolari dei garage di poter contare su diversi posti liberi. Le tariffe proposte agli automobilisti di passaggio potevano arrivare fino a 10 euro l’ora, soprattutto nelle ore di punta e nei momenti in cui il traffico risulta maggiore.

Una pratica illecita

Per effetto di questa pratica illecita, i clienti delle strutture che avevano pagato l’abbonamento ritrovavano la propria vettura ferma sulle strisce blu, senza il regolare tagliando per la sosta, mentre gli automobilisti di passaggio erano costretti a dover pagare decine di euro per una sosta di qualche ora. Il titolare del parcheggio privato situato in via Gino Doria, inoltre, aveva trovato il modo di occupare anche un posto auto riservato ai disabili, sfruttando un pass di una signora che si era rivolta al garage per parcheggiare l’auto al sicuro, attivando un apposito abbonamento. A seguito dei controlli da parte delle Forze dell’Ordine, i titolari dei due parcheggi sono stati denunciati per illecita concorrenza con minaccia e violenza. Le indagini ora potrebbero continuare per capire se anche altri parcheggi del Vomero (zona ricca di strutture di questo tipo) hanno adottato stratagemmi simili per incrementare i propri clienti.