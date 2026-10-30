123RF Strisce pedonali con sensori e LED: la novità

A Salerno le strisce pedonali si accendono appena qualcuno attraversa la strada. Succede sul Lungomare Colombo, dove è in corso l’installazione di Salva Pedone, un impianto che riconosce la presenza delle persone e fa lampeggiare una serie di luci rivolte agli automobilisti. Di sera l’illuminazione interessa anche le strisce, così da rendere più visibili i pedoni.

Per installarlo, il Comune ha dovuto chiedere il via libera al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I lavori sono cominciati mercoledì 28 ottobre, all’altezza del civico 3, e termineranno venerdì 30, dopodiché sarà il turno della vera e propria prova su strada, della durata di dodici mesi. Solo una volta esaminati i risultati il ministero valuterà l’eventuale omologazione definitiva.

Come funzionano le strisce pedonali intelligenti

L’esperimento di Salerno rientra nel più ampio impegno europeo sulla sicurezza stradale. Con il programma Vision Zero, l’Unione europea punta a dimezzare morti e feriti gravi entro il 2030, fino ad avvicinarsi all’azzeramento delle vittime nel 2050. Il traguardo appare ancora lontano: nel 2024 gli incidenti stradali hanno causato 19.940 morti nell’UE, il 12% in meno rispetto al 2019. Il funzionamento di Salva Pedone non prevede di premere pulsanti, perché appositi sensori riconoscono in automatico chi attraversa.

Di giorno, alcuni segnalatori inseriti direttamente nell’asfalto iniziano a lampeggiare con una luce color ambra e contemporaneamente si attivano i LED collocati sulle colonnine laterali e sui cartelli rivolti verso i veicoli. Avvicinandosi alle strisce, i conducenti trovano quindi un segnale aggiuntivo che li avverte della presenza di persone sulla carreggiata, evidenziata da diversi punti luminosi, al fine di renderle riconoscibili anche agli automobilisti che non l’abbiano ancora individuata.

Nelle ore serali l’impianto adotta una diversa modalità di illuminazione: le colonnine si accendono e le barre a LED integrate nelle strisce proiettano luce dal basso, in modo da rendere più visibile la persona impegnata nell’attraversamento. Si accendono anche i pannelli luminosi presenti sui cartelli stradali. Terminato il passaggio, l’impianto torna automaticamente in stand-by, pronto a riattivarsi quando rileva un altro pedone. Le segnalazioni non rimangono accese ininterrottamente.

Una sperimentazione di un anno: cosa succederà dopo

Fin qui Salva Pedone è soltanto un esperimento. Il Comune di Salerno ha ricevuto il via libera dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ma dovrà attendere un anno prima di conoscere il destino dell’impianto. Trascorsi i dodici mesi, toccherà inviare a Roma i dati raccolti, sulla base dei quali sarà valutata la possibilità di un’omologazione definitiva.

La scelta è ricaduta sul Lungomare Colombo anche per i gravi incidenti avvenuti in passato. L’amministrazione vuole capire se le luci, richiamando l’attenzione di chi è al volante, possano contribuire a mettere i pedoni al sicuro. Ovviamente, il raggiungimento degli obiettivi prefissati dipenderà pure dal comportamento dei conducenti, tenuti a mantenere una condotta prudente, rispettosa dei limiti di velocità e del diritto di precedenza dei pedoni.

Soprattutto se la visibilità lascia a desiderare, lo strumento può, tuttavia, fornire un aiuto prezioso, almeno sulla carta. Qualora la sperimentazione dia risultati positivi, l’esperienza di Salerno potrà fornire indicazioni utili anche per valutare l’impiego di sistemi analoghi in altri punti della rete stradale.