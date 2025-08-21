Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

123RF La nuova tecnologia è in fase di test in Australia

La tecnologia, in tutte le sue forme, può rappresentare una risorsa fondamentale per garantire un sostanziale incremento della sicurezza stradale. Ogni occasione per migliorare la circolazione e ridurre il rischio di incidenti deve essere colta al volo e può rappresentare un’importante opportunità di crescita per tutto il settore della mobilità.

In queste settimane, in Australia, è in fase di sperimentazione un nuovo sistema che potrebbe rivoluzionare la circolazione veicolare durante le ore notturne. Ricorrendo a una vernice speciale, infatti, è possibile rendere fotoluminescenti le strisce disegnate sull’asfalto che diventerebbero molto più visibili. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito al progetto e ai primi risultati della sperimentazione che potrebbe aprire le porte a un’applicazione su larga scala della nuova tecnologia.

Una vera rivoluzione

Il sistema è attualmente in fase di test in diverse aree dell’Australia, con l’obiettivo di valutare, nei minimi dettagli, l’effetto di questa nuova tecnologia, i suoi punti di forza e anche quelli di debolezza, in modo da poter apportare i necessari miglioramenti. Il meccanismo è semplice: grazie a una speciale vernice fotoluminescente, le strisce disegnate sull’asfalto sono in grado di emettere una luce durante le ore notturne. In questo modo è possibile migliorare la visibilità e anche compensare l’assenza di un sistema di illuminazione stradale o eventualmente sostituirlo (con un conseguente risparmio energetico), in particolare in zone rurali e con un numero ridotto di veicoli in transito. Questo sistema può essere utilizzato anche in città, magari per evidenziare le strisce pedonali o altri elementi della segnaletica a terra.

Risultati positivi dai test

Un portavoce di Transport for NSW, l’agenzia governativa che regola i trasporti nel Nuovo Galles del Sud e che sta portando avanti una delle sperimentazioni in Australia, ha riferito a Yahoo News che questa tecnologia punta a “migliorare la sicurezza stradale di notte e in caso di maltempo, aiutando a far risaltare la segnaletica orizzontale. Offrono un’opzione di sicurezza in più laddove l’illuminazione stradale potrebbe non essere praticabile“.

In particolare, viene evidenziato un “miglioramento della visibilità oltre la portata dei fari dei veicoli, aumentando la visibilità delle linee in curva fino a un livello appena inferiore a quello rilevabile alla luce del giorno quando il bagliore era completamente carico“. Da segnalare che l’83% degli automobilisti intervistati ha riscontrato una “maggiore tranquillità” durante la percorrenza di un tratto particolarmente insidioso (una discesa ripida in una zona a sud di Sydney) dove Transport for NSW ha avviato la sperimentazione.

Questa tecnologia può trovare applicazione in numerosi contesti e può essere estesa anche a marciapiedi, piste ciclabili e altro ancora, con vantaggi sia in termini di sicurezza stradale sia per quanto riguarda la riduzione dei consumi dovuti all’illuminazione. La fase di test è iniziata nel corso del 2024 e continua ancora oggi. Le autorità australiane potrebbero prendere una decisione in merito a questo nuovo sistema nel corso dei prossimi mesi. In un futuro vicino, quindi, diverse zone dell’Australia potrebbero iniziare a registrare la presenza di strisce fotoluminescenti, con tutti i relativi vantaggi. Ulteriori aggiornamenti in merito potrebbero arrivare a breve.