Il tema del superamento dei limiti di velocità è sempre molto attuale: tanti giovani hanno ammesso di superarli regolarmente

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iStock 4 giovani su 10 ammettono di superare i limiti di velocità

In occasione del Festival dell’Economia di Trento si è tenuta una conferenza dal titolo “Sicurezza in Movimento”, ospitata nella Cloud Aspi di piazza Duomo. L’incontro è stato l’occasione per un confronto tra il Vice Questore Aggiunto Fabio Mazza, Dirigente del Centro Operativo della Polizia Stradale di Trento, e Giuseppe Della Porta, direttore del tronco di Udine di Aspi.

I relatori hanno incontrato studenti, neopatentati e giovani per sensibilizzare sul tema della sicurezza stradale e, in particolare, sulla questione del rispetto dei limiti di velocità, un aspetto fondamentale per poter viaggiare e muoversi in auto in sicurezza.

Superare i limiti, infatti, oltre a una violazione del Codice della Strada, comporta rischi significativi. In caso di incidente, infatti, gli effetti potrebbero essere rilevanti. Tra i più giovani c’è ancora un’elevata tendenza a non rispettare i limiti di velocità, superando con una certa frequenza la velocità massima consentita. Si tratta di un tema molto importante. Ecco tutti i dati in merito.

Un tema sempre attuale

Il rispetto dei limiti di velocità è un tema sempre molto attuale e di fondamentale importanza. Il Codice della Strada prevede regole ben precise , con sanzioni che possono raggiungere un importo rilevante per gli automobilisti che non rispettano i limiti. Si tratta di un aspetto molto importante e per cui è sempre utile fare attività di sensibilizzazione, soprattutto tra i più giovani.

Ricordiamo che per contrastare il superamento dei limiti di velocità spesso si ricorre agli autovelox. Di recente, sono state implementate nuove regole per gestire le multe legate alle rilevazioni automatiche del superamento dei limiti effettuate dagli autovelox. Sul tema, inoltre, segnaliamo anche la questione dei limiti di velocità “verdi”.

I numeri da non trascurare

Nel corso dell’evento di Trento sono stati illustrati alcuni dati molto importanti, raccolti nel corso degli incontri nelle scuole dall’Osservatorio “Non Chiudere gli Occhi”, in collaborazione con Skuola.net e Autostrade per l’Italia, Dai dati raccolti, infatti, emerge che quasi un giovane su due dichiara di utilizzare lo smartphone mentre si trova alla guida, con un conseguente rischio di distrazioni. Circa due giovani su tre, inoltre, hanno ammesso di mettersi alla guida anche se stanchi e affaticati. Da segnalare, inoltre, che circa quattro giovani su dieci hanno dichiarato di superare regolarmente i limiti di velocità. Si tratta di numeri particolarmente rilevanti e che non devono essere trascurati.

Il tema della sicurezza stradale, infatti, richiede la massima attenzione. Comportamenti sbagliati, soprattutto se ripetuti nel tempo, fino a diventare la normalità, possono diventare molto pericolosi, esponendo a rischi che non possono essere ignorati. I dati raccolti dall’indagine confermano anche alcuni aspetti positivi. Rispetto al 2023, infatti, si registra una crescita significativa del rispetto delle norme di sicurezza, come l’uso delle cinture in auto e del casco sui motorini. Da segnalare anche che otto giovani su dieci hanno riconosciuto un effetto positivo delle attività di educazione stradale svolte con esperti del settore, forze dell’ordine, ma anche con testimonial e con familiari di vittime della strada.