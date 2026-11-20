Denza ha mostrato i dettagli di un'impresa senza precedenti che ha visto il suo SUV BAO 5 trainare un Boeing 747 da 180 tonnellate

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Denza SUV BAO 5 trascina un aereo di linea

Gli spot pubblicitari ci hanno abituato a fissare l’immagine di un prodotto e a ricordarne il nome, la qualità e soprattutto il marchio in caso di un’automobile. La costruzione nel tempo del successo è legata anche alla ripetizione di quell’immagine pubblicitaria e oggi i produttori cinesi applicano il sistema di marketing occidentale che ha reso grandi certi brand, facilmente, riconoscibili a colpo d’occhio anche da un bambino. La finalità, se ben riuscita di una impresa, è la sensazionalità nella capacità di sorprendere e stupire il pubblico.

Come? Facile, se a organizzare il tutto ci ha pensato la Casa automobilistica cinese Denza. Un’impresa titanica, Davide contro Golia, ha permesso al grande pubblico di osservare il SUV BAO 5 trainare un Boeing 747 da 180 tonnellate utilizzando solo le ruote del lato sinistro. Incredibile ma vero, i marchi cinesi ci stanno abituando all’inverosimile e lo fanno lasciandoci seduti comodamente sul divano di casa ad ammirare un SUV squadrato con telaio a longheroni chiamato BAO 5.

Immagini straordinarie

Quanto abbiano impattato nelle vendite i SUV lo sappiamo molto bene ed è la storia moderna del car market a ricordarcelo, ma quanto si possa ancora rivoluzionare il concetto di SUV contemporaneo, per quello ci pensa Denza. BAO 5 è un mezzo di lusso, il prezzo di questo progetto si aggira intorno alle 70.000 sterline, ovvero circa 83.000 euro al cambio attuale. Il valore è nell’aspetto muscolare del mezzo, capace di trainare, senza sforzo, un Boeing 747-400 da 180 tonnellate.

I sedili dei passeggeri sono stati rimossi per poter aggiungere ben 4.500 kg di zavorra, insieme a stabilizzatori e assi funzionali alla prova, per il resto il SUV è rimasto fedele al progetto di serie con una impostazione che funziona: tre motori elettrici, uno per asse e il terzo che funge da generatore, un motore a benzina turbo da 1,5 litri.

I dati tecnici

Valutiamo la scheda tecnica di quest’auto a ruote alte innovativa, magari vi verrà voglia di acquistarne una per trainare un aereo: 537 CV e 760 Nm di coppia di pura potenza. Ma per rendere la prova ancora più sensazionale si sono cimentati in pista, a Dunsfold, in una prima partenza con quattro ruote, in una seconda con tre rimuovendone una, e infine solo con due ruote, quelle di sinistra.

Il Boeing è stato trainato e tutte le prove sono state superate con il massimo dei voti, anche quella più complessa. Il tempo ha giocato contro, ma nulla è impossibile per il SUV BAO 5. La pubblicità è assicurata perchè imprese così non si vedono tutti i giorni almeno che alla guida non vi sia Mark Gallifant, tecnico senior del colosso BYD per le operazioni nel Regno Unito, noto per aver completato avventure estreme alla guida di diverse tipologie di automobili.

La prova a bordo del BAO 5 è stata ardua anche a causa del meteo britannico ma, tra un acquazzone torrenziale e l’altro, il test è riuscito. I tecnici hanno dovuto aspettare che l’asfalto della pista si asciugasse un pò prima di poterla utilizzare. Alla fine, come vedrete nell’estratto video in alto della pagina IG carbuddiemy, è venuto fuori uno spot iconico.