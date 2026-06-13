Fino al 30 giugno vantaggi fino a 12.500 euro sui SUV Mazda, con offerte dedicate per CX-60, CX-80, CX-5 e CX-30 e formule di noleggio agevolate

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Ufficio Stampa Mazda Mazda Summer Sales, sconti fino a 12.500 euro sui SUV

Mazda lancia i Summer Sales, una campagna promozionale dedicata all’intera gamma SUV del marchio giapponese, valida fino al 30 giugno 2026. Disponibilità immediata, vantaggi economici concreti e formule di noleggio a tasso agevolato: è la combinazione che la Casa di Hiroshima mette sul tavolo per chi sta pensando di cambiare auto entro l’estate.

Non si tratta di sconti generici applicati in modo uniforme, ma di offerte calibrate modello per modello, con logiche differenti a seconda del segmento.

Vantaggi per Mazda CX-60 e CX-80

Le protagoniste principali della campagna sono le due ammiraglie della gamma: la Mazda CX-60 e la Mazda CX-80, i SUV di fascia alta che rappresentano il vertice della proposta Mazda in termini di qualità costruttiva, comfort e tecnologia di bordo.

Fino al 30 giugno, tutte le Mazda CX-60 e CX-80 disponibili in pronta consegna beneficiano di un vantaggio cliente di 9.000 euro, indipendentemente dalla modalità di acquisto e dall’eventuale presenza o meno di una permuta. Una cifra che, su modelli con listini da 50.000 euro in su, ha un peso specifico tutt’altro che trascurabile. I possessori di partita IVA possono inoltre beneficiare di ulteriori vantaggi dedicati fino a 2.000 euro, che salgono fino a 3.500 euro in caso di acquisto tramite formule Leasing, portando il vantaggio complessivo fino a 12.500 euro.

A fianco dell’acquisto diretto c’è poi la formula Mazda Rent, pensata per chi preferisce il noleggio a lungo termine all’acquisto. Attraverso questa soluzione è possibile accedere alla Mazda CX-60 Homura Diesel 249 CV AWD a partire da 499 euro al mese. Una versione particolarmente ricca di dotazione, disponibile con una formula all-inclusive che include manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazione RCA, e servizi di assistenza. La proposta di noleggio sarà valida fino al 30 settembre 2026, concedendo qualche settimana in più rispetto alla scadenza della promozione acquisto.

CX-60 e la CX-80 2026 hanno ricevuto di recente una serie di aggiornamenti nel segno del Kaizen che hanno perfezionato le prestazioni dinamiche, arricchito gli interni con nuove finiture in pelle e adeguato i sistemi di sicurezza i-Activsense agli standard più attuali. Le versioni diesel sono inoltre ora omologate per il carburante rinnovabile HVO 100, il che aggiunge un ulteriore argomento per chi tiene all’impronta ambientale del proprio veicolo senza voler passare all’elettrico.

Sconto aggiuntivo Mazda CX-5 e CX-30

Chi guarda a segmenti più compatti troverà nella campagna Summer Sales condizioni agevolate, anche se con un meccanismo diverso. Fino al 30 giugno, Mazda CX-5 e Mazda CX-30 beneficiano di un vantaggio aggiuntivo di 500 euro rispetto alle promozioni attualmente in vigore; certo non si tratta dello stesso volume di sconto garantito alle ammiraglie.

La CX-30 è il SUV compatto Mazda per chi cerca un’auto maneggevole, ben rifinita e tecnologicamente al passo, in un formato che si adatta bene sia al traffico cittadino che all’uso extraurbano. La CX-5, dal canto suo, è appena stata aggiornata in modo massiccio, segnando un punto di riferimento nel segmento dei SUV di medie dimensioni, apprezzata per la solidità costruttiva, la qualità percepita degli interni e un’ergonomia di bordo che tiene conto davvero del guidatore.

I modelli della gamma Mazda si caratterizzano da sempre per un approccio progettuale che non segue i trend del momento, ma costruisce un’esperienza d’uso coerente e duratura nel tempo. I Summer Sales sono l’occasione per entrare in quella famiglia a condizioni più favorevoli del solito. La scadenza è il 30 giugno: chi sta valutando uno di questi modelli ha ancora qualche giorno per passare in concessionaria.