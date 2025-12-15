Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Suzuki Suzuki e Sanremo: il sodalizio continua nel 2026

Suzuki rimane al fianco di Sanremo anche nel 2026. Un legame profondo che da anni accomuna il Festival musicale più amato dagli italiani al marchio giapponese, capace di unire mobilità, intrattenimento e cultura popolare in un’unica narrazione. Il Festival è diventato nel tempo un vero e proprio ecosistema mediatico, un evento che vive dentro e fuori dal Teatro Ariston, nelle strade della città, nei racconti televisivi e nei rituali collettivi. Ed è proprio qui che Suzuki trova il suo spazio naturale, confermandosi anche per il 2026 come Auto del Festival.

Una scelta che si inserisce in una strategia di continuità: Suzuki non è una presenza occasionale a Sanremo, bensì un partner storico che ha saputo rinnovare anno dopo anno il proprio ruolo, adattandolo ai cambiamenti del Festival e del pubblico.

Suzuki Swift Hybrid e Carlo Conti

Il 2026 sarà un anno importante per il Festival. A partire dalla conduzione e direzione artistica affidate a Carlo Conti, che ha riportato continuità e solidità, valori perfettamente in linea con la filosofia Suzuki. A rappresentare il brand sulle strade di Sanremo ci sarà la Suzuki Swift Hybrid, modello compatto, efficiente e ormai simbolo della mobilità urbana moderna.

La Swift Hybrid sarà parte integrante del racconto del Festival: dopo aver accompagnato i giovani artisti e Carlo Conti durante le serate di Sanremo Giovani “Sarà Sanremo”, l’auto continuerà il suo percorso fino al cuore dell’evento, portando il Direttore Artistico davanti al palco dell’Ariston nel febbraio 2026, in occasione della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana.

Un ruolo che va oltre il semplice product placement: la Swift Hybrid diventa un mezzo narrativo, un simbolo di accessibilità, dinamismo e attenzione all’ambiente, grazie alla tecnologia mild hybrid che da tempo caratterizza l’offerta Suzuki.

Il Suzuki Stage

Uno degli elementi più riconoscibili della partnership tra Suzuki e Sanremo è senza dubbio il Suzuki Stage, confermato anche per il 2026 come cuore pulsante outdoor della manifestazione. Il Suzuki Stage rappresenta l’estensione naturale del Festival fuori dal Teatro Ariston. Qui la musica incontra la città, il pubblico e la quotidianità, trasformando Sanremo in un grande spazio condiviso.

Artisti, performance live, momenti di intrattenimento e incontri con il pubblico rendono questo palco uno dei luoghi più vivi e frequentati durante la settimana del Festival. Per Suzuki, lo Stage è l’esempio perfetto di una partnership che crea valore reale, contribuendo ad ampliare l’esperienza del Festival, portandola letteralmente in strada e rendendola accessibile a tutti.

Il legame con il Festival

Il rapporto tra Suzuki e Sanremo è ormai consolidato e riconoscibile. Anno dopo anno, il brand giapponese ha saputo costruire una presenza coerente, mai invasiva, capace di integrarsi nel racconto del Festival senza snaturarne l’identità. La musica italiana, con la sua capacità di raccontare il Paese, le sue emozioni e le sue trasformazioni, rappresenta una delle grandi passioni nazional-popolari. Suzuki, dal canto suo, condivide questa attenzione verso le persone, verso le storie quotidiane e verso una mobilità che sia sempre più vicina alle reali esigenze degli italiani.

E così, tra note musicali, luci dell’Ariston e strade affollate, Suzuki sarà ancora una volta parte del viaggio di Sanremo. Un viaggio che, come la musica, continua a far battere il cuore di milioni di italiani