Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Suzuki Suzuki è protagonista del Festival di Sanremo

Il 76° Festival di Sanremo si svolgerà dal 24 al 28 febbraio 2026 e sarà accompagnato da una serie di eventi collegati che arricchiranno la settimana della nuova edizione del concorso canoro. Tra i protagonisti di quest’edizione c’è anche Suzuki. La Casa nipponica, infatti, è uno degli sponsor dell’evento e la sua Swift Hybrid è stata scelta come nuova Auto del 76° Festival di Sanremo.

Si tratta di una prestigiosa partnership che quest’anno renderà l’evento ancora più interessante grazie al Suzuki Stage, il palco “outdoor” che permetterà al pubblico di vivere il Festival anche al di fuori del Teatro Ariston, con musica dal vivo e tanti ospiti nel corso di tutta la settimana. Da segnalare anche il nuovo programma Sotto Sanremo, un’esclusiva di Rai Play, che vedrà proprio la Swift tra le protagoniste, raccontando il Festival da un punto di vista inedito.

Un evento da non perdere

Suzuki Stage sarà il palco outdoor, contribuendo a esaltare il concetto di Festival diffuso e, quindi, di una rassegna che va ben oltre la serata che si svolgerà al Teatro Ariston. Nel corso delle serate, Suzuki Stage, cuore del progetto “Tra palco e città”, ospiterà diversi artisti che avranno modo di esibirsi nella cornice di Piazza Colombo. Il programma di quest’anno è il seguente:

martedì 24 febbraio: Gaia

mercoledì 25 febbraio: Bresh

giovedì 26 febbraio: The Kolors

venerdì 27 febbraio: Francesco Gabbani

sabato 28 febbraio: Pooh

Già lo scorso weekend, inoltre, Suzuki Stage è stato il palcoscenico giusto per mettere in mostra la musica italiana con l’Opening che si è svolto sabato 21 febbraio. Durante la serata c’è stata l’esibizione di giovani talenti di Area Sanremo e degli Urban Theory. La conduzione degli eventi che si svolgeranno sul Suzuki Stage sarà affidata a Daniele Battaglia.

La collaborazione tra il Festival della canzone italiana, l’evento televisivo più atteso dell’anno, e Suzuki non è inedita. Già lo scorso anno, infatti, la Casa nipponica ha ricoperto il ruolo di Auto del Festival (con la S-Cross) e ha organizzato l’evento Stage per garantire agli spettatori la possibilità di vivere Sanremo anche al di fuori dell’Ariston. Il 2026 sarà un anno ancora più interessante, con diversi eventi inediti che andranno ad arricchire il programma di iniziative collaterali alle serate del Festival.

C’è anche Sotto Sanremo

Tra le iniziative collegate al Festival di quest’anno c’è anche Sotto Sanremo, un progetto narrativo originale che punta a offrire un punto di vista differente sull’evento, coinvolgendo anche Suzuki Swift Hybrid, il modello scelto per essere l’Auto del Festival di Sanremo 2026. La vettura sarà anche la protagonista della sigla del programma condotto da Anna-Lou Castoldi, Elisa Maino e Nicole Rossi. Il nome “Sotto Sanremo” è un riferimento a un ex locale abbandonato, trasformato in uno spazio nascosto che diventa per l’occasione un vero e proprio osservatorio privilegiato sul Festival. Il programma sarà disponibile su Rai Play e sarà composto da 7 puntate da 30 minuti. Il debutto è fissato per oggi, 23 febbraio 2026.