Fonte: 123RF Si parte il 1° marzo 2025

Buone notizie per i pendolari della provincia di Varese: a partire dal prossimo 1° marzo 2025, infatti, prenderà il via una sperimentazione che garantirà ai cosiddetti “frequent user” la possibilità di beneficiare di uno sconto del 50% sul costo dei pedaggi maturati sulla Tangenziale di Varese A60. Si tratta di un’iniziativa pensata per alleggerire la viabilità ordinaria nella zona, anche in considerazione della chiusura, a causa di necessari lavori di manutenzione, del Viadotto Vedano. Andiamo ad analizzare tutti i dettagli dell’iniziativa annunciata, in queste ore, da Autostrada Pedemontana Lombarda.

Come ottenere lo sconto

La sperimentazione durerà un anno, partendo il 1° marzo 2025 e concludendosi il prossimo 28 febbraio 2026. L’iniziativa, come sottolineato in una nota stampa, è stata fortemente voluta dalla Regione Lombardia insieme a Concessioni Autostradali Lombarde (Cal) e Autostrada Pedemontana Lombarda (Apl). Il meccanismo previsto è molto semplice: per chi utilizza spesso la Tangenziale di Varese A60 ci sarà uno sconto sul pedaggio. Per ottenere tale sconto è necessario che il veicolo sia munito di un sistema per il pagamento automatico del pedaggio (Telepedaggio o Conto Targa).

Una volta raggiunto il numero minimo di transiti mensili (che varia in base alla tipologia di veicolo, tutti i dettagli sono disponibili nel paragrafo seguente), lo sconto sarà applicato in automatico. Naturalmente, è fondamentale poter contare su di un sistema automatico di pedaggio per poter beneficiare dell’agevolazione. Si tratta di un sistema analogo a quello previsto dalla Promozione Frequent User 20% per l’Autostrada A36 e la Tangenziale di Como A59 che continuerà, salvo ulteriori proroghe, fino al prossimo 30 giugno 2025. Ricordiamo, invece, che la Milano – Meda diventerà a pagamento.

Chi sono i frequent user

Grazie a quest’iniziativa, i veicoli di classe 1 (auto e moto) e classe 2 (auto con rimorchio e furgoncini) potranno beneficiare di uno sconto del 50% sui pedaggi. Tale sconto sarà applicato a partire dal decimo giorno di transito e sarà retroattivo per i transiti precedenti al decimo. In sostanza, per ottenere lo sconto è necessario utilizzare la Tangenziale per almeno 10 giorni in un mese. Raggiungendo questa soglia, tutti i pedaggi saranno scontati. Per chi si ferma, ad esempio, a 9 transiti mensili non sarà previsto alcuno sconto.

Per i veicoli di classe 3 (furgoni, camion e pullman) e classe 4 (TIR e veicoli di classe 3 con rimorchio), invece, lo sconto previsto è del 20% e scatterà dal sesto giorno di transito in un mese, seguendo lo stesso meccanismo descritto in precedenza. Alla fine di ogni mese, il conteggio dei transiti si azzera in automatico. Per ottenere lo sconto nel mese successivo, quindi, sarà necessario raggiungere il numero minimo di transiti in base alla categoria di veicolo. Bisogna sottolineare, inoltre, che non è necessario fare richiesta dello sconto. Il meccanismo è completamente automatico.

Rispettati tutti i requisiti e raggiunto il numero minimo di transiti, i pendolari potranno beneficiare di un risparmio significativo sui costi del pedaggio, riducendo la spesa complessiva per gli spostamenti. Per tutti i dettagli relativi all’iniziativa è possibile consultare il sito di Autostrada Pedamontana Lombarda (disponibile all’indirizzo pedamontana.com).