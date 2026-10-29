Partono i lavori sulle tangenziali Est e Nord di Milano: investimento da oltre 140 milioni di euro per migliorare sicurezza, illuminazione e asfalto

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Getty Images Milano: lavori sulle tangenziali A51 e 52

Le tangenziali di Milano si preparano a un importante intervento di ammodernamento che interesserà due delle principali arterie stradali dell’area metropolitana. Sulle autostrade A51 e A52, rispettivamente Tangenziale Est e Tangenziale Nord, prendono il via lavori destinati a migliorare la sicurezza, la visibilità e le condizioni della pavimentazione.

Milano Serravalle Milano Tangenziali, concessionaria della rete, ha programmato un investimento superiore a 140 milioni di euro, con conclusione degli interventi prevista entro la fine del 2028. Per contenere i disagi agli automobilisti, le attività saranno organizzate prevalentemente durante la notte, nella fascia compresa tra le 22 e le 6.

Le lavorazioni più impegnative verranno inoltre concentrate, quando possibile, nei periodi caratterizzati da una minore intensità del traffico. L’obiettivo è intervenire su infrastrutture utilizzate quotidianamente da migliaia di veicoli, cercando di mantenere la continuità della circolazione.

Nuove barriere di sicurezza sulle tangenziali Est e Nord

Uno degli interventi principali riguarda la sostituzione delle barriere di sicurezza attualmente presenti lungo le due tangenziali. I dispositivi esistenti saranno progressivamente rimossi per lasciare spazio a sistemi di contenimento progettati per offrire prestazioni superiori in caso di incidente.

Le nuove barriere dovranno trattenere i veicoli che le urtano e favorirne il reindirizzamento lungo la carreggiata, riducendo il rischio di uscita dalla sede stradale. Particolare attenzione sarà dedicata anche alla possibilità che un’automobile attraversi lo spartitraffico e finisca nelle corsie percorse dai mezzi provenienti dalla direzione opposta.

Le strutture saranno dimensionate per affrontare anche l’impatto dei mezzi pesanti, un aspetto rilevante considerando il traffico commerciale che interessa la rete tangenziale milanese. Il rinnovamento non riguarderà quindi soltanto la sostituzione di componenti deteriorati, ma introdurrà dispositivi con caratteristiche di protezione più elevate.

Illuminazione più efficiente e controllo a distanza

Un secondo capitolo del programma interessa gli impianti di illuminazione, destinati a essere profondamente riorganizzati. Gli attuali pali collocati nello spartitraffico centrale saranno rimossi e sostituiti da nuovi apparecchi installati ai margini della carreggiata.

La diversa disposizione dei punti luce è pensata per migliorare la visibilità della strada, contribuendo a rendere più riconoscibili il tracciato e gli eventuali ostacoli durante la guida notturna. I nuovi dispositivi saranno caratterizzati da una maggiore efficienza energetica, con l’obiettivo di contenere i consumi necessari all’illuminazione delle infrastrutture.

L’intero sistema sarà inoltre dotato di telecontrollo da remoto. Una centrale potrà verificare in tempo reale il funzionamento dei punti luce e individuare eventuali anomalie. Questo permetterà di rendere più tempestive le attività di manutenzione, evitando di affidare l’individuazione dei guasti esclusivamente alle verifiche effettuate sul posto.

Asfalto drenante e cantieri notturni fino alla fine del 2028

Il piano comprende anche interventi sulla pavimentazione e sul sistema di raccolta delle acque meteoriche. È previsto il rifacimento dell’asfalto drenante, una soluzione che favorisce l’allontanamento dell’acqua dalla superficie stradale e contribuisce a ridurre i ristagni durante le precipitazioni.

Saranno rinnovate anche la segnaletica orizzontale e verticale, elementi fondamentali per mantenere leggibili corsie, indicazioni e prescrizioni lungo il percorso. Il calendario dei lavori è stato organizzato per limitare l’interferenza con gli spostamenti quotidiani, privilegiando gli interventi notturni dalle 22 alle 6.

Le attività più invasive saranno pianificate, dove tecnicamente possibile, nei momenti di minore congestione. Il completamento è previsto entro dicembre 2028, al termine di un programma che coinvolgerà contemporaneamente sicurezza passiva, illuminazione, drenaggio e segnaletica. Per chi percorre abitualmente la A51 e la A52 sarà quindi importante prestare attenzione alle indicazioni temporanee di cantiere, soprattutto negli spostamenti serali e notturni.