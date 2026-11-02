Altro che 600 euro: nei primi tre mesi la targa personalizzata costerà il doppio. Da giugno le tariffe scenderanno e sarà possibile trasferirla su un'altra auto

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Getty Images Targhe personalizzate: i costi sono più alti del previsto

Le targhe personalizzate in Italia potrebbero costare molto più dei 600 euro inizialmente ipotizzati. La novità, inserita nel disegno di legge di Bilancio 2027, prevede infatti una tariffa maggiorata per chi vorrà assicurarsi una combinazione di lettere e numeri nei primi tre mesi di applicazione. Per i privati si parte da 1.000 euro, mentre per le imprese la cifra sale addirittura a 10.000 euro, senza considerare ulteriori oneri. Dal giugno 2027 gli importi dovrebbero dimezzarsi. Il provvedimento introduce anche un cambiamento sostanziale: la targa sarà legata al titolare e potrà accompagnarlo quando acquisterà un’altra automobile.

Quanto costeranno davvero

Il calendario previsto dal disegno di legge distingue due periodi. Dal 1° marzo al 31 maggio 2027, richiedere una targa personalizzata comporterà il pagamento di 1.000 euro per una persona fisica e di 10.000 euro per una persona giuridica.

Dal 1° giugno 2027, invece, le tariffe scenderanno rispettivamente a 500 e 5.000 euro. Una riduzione significativa, pensata dopo una prima fase nella quale la possibilità di scegliere una sequenza particolarmente desiderata avrà un costo superiore.

Gli importi, tuttavia, non comprendono tutte le spese. Bisognerà aggiungere il costo materiale di produzione della targa, destinato al Poligrafico dello Stato, e una maggiorazione da definire attraverso un successivo decreto ministeriale.

Nello schema normativo compare un’aliquota del 20%, ancora da confermare. Applicandola alle tariffe previste, la spesa arriverebbe a circa 1.200 euro per i privati e 12.000 euro per le imprese nella fase iniziale, oltre al costo di produzione.

Da giugno, con la stessa maggiorazione ipotetica, gli importi scenderebbero a circa 600 e 6.000 euro. Le cifre definitive dipenderanno quindi dalle disposizioni attuative.

La targa non si potrà vendere

Una delle novità più rilevanti riguarda il rapporto tra targa e proprietario. La combinazione scelta non resterà necessariamente associata alla prima automobile sulla quale verrà installata. Il titolare potrà trasferire la targa su un altro veicolo di sua proprietà quando quello precedente sarà venduto, demolito oppure radiato per esportazione.

Non sarà però possibile utilizzare contemporaneamente la stessa targa su più automobili, né spostarla liberamente tra vetture che continuano a circolare. La normativa proposta esclude inoltre la cessione della combinazione a un’altra persona o società. Di conseguenza, non sarà consentito rivendere una targa particolarmente ricercata, diversamente da quanto avviene in alcuni mercati esteri.

Quanto alla personalizzazione, saranno ammesse sequenze esclusivamente alfabetiche, numeriche oppure alfanumeriche. Restano esclusi simboli e caratteri speciali. Non è ancora stabilito definitivamente quanti caratteri potranno essere utilizzati: il dettaglio, insieme alle procedure di richiesta, sarà chiarito dal decreto attuativo.

I ricavi delle targhe finanzieranno la manutenzione stradale

La misura non riguarda soltanto la possibilità di distinguere la propria automobile attraverso una sigla scelta liberamente. Il disegno di legge individua anche una destinazione specifica per le entrate generate dal nuovo servizio. Le somme incassate confluiranno in un fondo per la sicurezza stradale, istituito presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Le risorse saranno destinate ai comuni con una popolazione fino a 50.000 abitanti, per finanziare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali. Resta comunque necessario attendere il completamento dell’iter legislativo e il decreto ministeriale previsto entro il 1° marzo 2027. Sarà quest’ultimo a precisare le modalità operative, le combinazioni consentite e gli oneri aggiuntivi.

Per gli automobilisti interessati, la differenza economica tra una richiesta presentata nei primi tre mesi e una successiva potrebbe essere considerevole. Chi non avrà urgenza di prenotare una particolare combinazione potrà quindi valutare l’attesa, tenendo presente che la disponibilità della sequenza desiderata non sarà garantita.