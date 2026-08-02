Per semplificare le prenotazioni di taxi, è in arrivo un nuovo numero unico nazionale su WhatsApp, con le richieste che saranno gestite dall'IA

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

IStock Un nuovo progetto che unisce taxi, IA e WhatsApp

L’intelligenza artificiale può diventare uno strumento molto utile, anche nel settore dei trasporti. Un esempio in tal senso arriva da un nuovo progetto che punta a semplificare la richiesta del servizio taxi per gli utenti.

Il progetto, presentato in questi giorni, punta alla creazione di un numero unico nazionale di WhatsApp in grado di diventare un riferimento per le richieste di taxi, grazie all’intelligenza artificiale, che potrà gestire le prenotazioni da parte della clientela.

L’iniziativa è stata annunciata dai rappresentanti i dei principali RadioTaxi italiani che usano la tecnologia per tassisti Digitax (Milano, Catania, Palermo, Cagliari, Roma e Napoli) nel corso di un evento svoltosi presso la sede dell’azienda, a Porto Recanati (Macerata).

È già in programma una fase di test che avrà il compito di mettere alla prova la nuova tecnologia.

Il taxi si prenota su WhatsApp

Dalle prime informazioni diffuse in merito al funzionamento del servizio emerge che il canale WhatsApp sarà disponibile in tutte le città coperte dalla rete Digitax, offrendo alla clientela un modo semplice per richiedere la vettura.

Il sistema prevede la gestione dell’intera procedura direttamente tramite lo smartphone, senza la necessità di effettuare una registrazione e senza tempi di attesa al telefono. Tutto viene gestito direttamente all’interno di WhatsApp.

Direttamente dallo smartphone, quindi, sarà possibile inviare la richiesta per un nuovo taxi. A gestire la pratica sarà un modello di intelligenza artificiale che si occuperà di trovare un veicolo libero per completare la prenotazione del cliente.

Un obiettivo ambizioso

In merito a questo nuovo progetto, che unisce la comodità dell’uso dello smartphone con le capacità dell’intelligenza artificiale per semplificare la prenotazione di un taxi, i promotori dell’iniziativa hanno rilasciato una nota ufficiale.

In questa dichiarazione viene evidenziato quanto segue:

“La nostra speranza è che un numero sempre maggiore di radiotaxi decida di sposare questa nuova visione comune. Unire le forze a livello nazionale tramite uno strumento universale come WhatsApp ci permette di offrire un’alternativa moderna, rapida e trasparente, valorizzando il servizio taxi locale e difendendo il lavoro italiano dall’avanzata delle grandi piattaforme multinazionali”

L’obiettivo è chiaro: rendere il nuovo sistema che prevede l’utilizzo di WhatsApp un vero e proprio punto di riferimento per le prenotazioni di un taxi, semplificando la vita agli utenti che potranno sfruttare uno strumento efficace e in grado di ridurre i tempi.

Per il momento, si partirà con una fase di sperimentazione che avrà il compito di mettere alla prova il meccanismo che regola il servizio, anche per capire se ci sono eventuali punti deboli da analizzare e risorse. In futuro, una volta terminata la fase di test, il servizio dovrebbe registrare un’espansione progressiva, con l’obiettivo di raggiungere varie città e tanti potenziali clienti.

Il mix tra WhatsApp e intelligenza artificiale potrebbe rappresentare un sistema tanto semplice quanto efficace per migliorare il sistema di prenotazioni di un taxi. Maggiori dettagli in merito al funzionamento arriveranno nel corso delle prossime settimane, una volta che i test saranno entrati nel vivo.