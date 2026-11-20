Carburante e bollo auto si possono dividere in tre mensilità senza interessi con Paga a Rate. Il servizio di Telepass prevede limiti e costi di attivazione

123RF Carburante e bollo auto in tre rate con Telepass: costi e condizioni

Pagare il pieno di benzina in tre rate, anziché tutto in una volta. Con Telepass si può fare, e la possibilità riguarda anche il bollo auto. La società conosciuta soprattutto per il pagamento dei pedaggi autostradali ha introdotto un servizio che permette di dilazionare alcune spese legate alla mobilità, senza interessi. Si chiama Paga a Rate, è già disponibile per i clienti abilitati e si gestisce direttamente dall’applicazione. Ma non tutti i pagamenti sono ammessi e, terminata la promozione iniziale, l’attivazione avrà un costo.

Quali spese si possono pagare a rate

Il servizio, lanciato il 1° ottobre 2026, consente di suddividere in tre mensilità gli importi di almeno 10 euro. Per esempio, un rifornimento da 60 euro può essere ripartito in tre pagamenti da 20 euro, invece di dover saldare l’intera cifra in un’unica soluzione. Oltre al carburante acquistato presso le stazioni convenzionate, rientrano nella rateizzazione le ricariche delle auto elettriche e il bollo. La possibilità si estende ad altri servizi disponibili nell’app Telepass, fra cui la revisione e il lavaggio dell’auto.

La possibilità di rateizzare interessa anche chi viaggia in treno o con altri mezzi. Si possono rateizzare i biglietti ferroviari, quelli dei mezzi pubblici e alcune corse in taxi, purché il pagamento sia effettuato attraverso i servizi abilitati, come pure determinate operazioni PagoPA, mentre restano esclusi i pedaggi autostradali. Il normale telepedaggio, dunque, continua a seguire le modalità di addebito previste dal proprio contratto Telepass.

Come richiedere la rateizzazione dall’app

La rateizzazione si richiede direttamente dall’app, senza dover attivare un finanziamento a ogni acquisto. Una volta effettuata una spesa ammessa, il cliente può aprire la sezione Movimenti dell’applicazione e verificare se compare l’opzione per pagarla a rate.

La richiesta va presentata prima che l’importo venga effettivamente addebitato sul conto corrente. Selezionando l’operazione, vengono mostrati il piano di rimborso e le date previste per i tre pagamenti. Spetta poi all’utente confermare, dopo aver consultato le condizioni.

Saldare tutto subito rimane un’opzione, dato che il servizio si attiva soltanto su richiesta. Il limite complessivo delle somme rateizzabili è di 1.500 euro, anche sommando più operazioni ammesse.

Quanto costa e chi può utilizzare il servizio

Paga a Rate non prevede interessi. Fino al 31 marzo 2027 è inoltre azzerato il costo di attivazione, che successivamente sarà pari a 1,50 euro. La commissione viene applicata una sola volta per ciascun mese nel quale si attivano uno o più piani rateali. Il servizio è incluso nell’offerta Telepass Sempre Più ed è disponibile anche per gli attuali clienti Plus, Easy e Zero. Non basta possedere un qualsiasi dispositivo Telepass per accedere automaticamente alla rateizzazione.

Comprensivo di oltre 25 servizi di mobilità, Sempre Più ha un canone ordinario di 5,90 euro al mese. Tra i vantaggi previsti per gli aderenti entro il 31 marzo 2027 c’è un cashback del 3% sui servizi pagati tramite app, fino a un massimo di 20 euro mensili.

L’utilizzo di Paga a Rate è comunque subordinato alle condizioni di abilitazione e ai limiti stabiliti da Telepass. La possibilità di dividere il conto in tre mesi non significa che qualsiasi spesa sostenuta con l’app possa essere automaticamente rateizzata.