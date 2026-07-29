La violenta scossa ha colpito la prefettura di Kumamoto causando gravi danni alle infrastrutture, con un’autostrada spezzata e collegamenti interrotti

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Getty Images Gravi danni alle infrastrutture per l'ultimo terremoto in Giappone

Il Sud del Giappone si trova improvvisamente a fare i conti con le conseguenze drammatiche di un terribile terremoto di magnitudo 7.1, un evento sismico di estrema potenza che ha scosso violentemente le fondamenta della regione. Le rilevazioni indicano che l’epicentro del sisma è localizzato nella prefettura di Kumamoto, un’area che in questi momenti appare segnata da devastazioni imponenti e da una situazione di emergenza che sta mettendo a dura prova la resilienza del Paese del Sol Levante.

L’autostrada spezzata

Uno degli aspetti più scioccanti di questo disastro, che colpisce direttamente il cuore della mobilità giapponese, è la condizione delle infrastrutture viarie. Le immagini che giungono dalle zone colpite mostrano un’autostrada letteralmente spezzata, un nastro di cemento che la forza della terra ha squarciato rendendolo del tutto inutilizzabile. Si tratta di un danno emblematico che rende perfettamente l’idea della violenza sprigionata dal sottosuolo, ponendo l’accento sulla fragilità delle opere umane di fronte a simili catastrofi naturali.

Il blocco delle arterie principali non è però l’unico problema che affligge i trasporti: le autorità sono state costrette a disporre la chiusura immediata di un aeroporto, isolando ulteriormente la zona dai collegamenti aerei. Anche il rinomato sistema ferroviario giapponese, pur essendo dotato di tecnologie che permettono ai treni ad alta velocità di fermarsi un istante prima dell’arrivo dell’onda sismica, ha subito danni significativi, con la notizia di diversi treni deragliati lungo le linee della prefettura.

Macerie e vite sospese

Il bilancio umano e materiale del terremoto a Kumamoto appare gravissimo e, purtroppo, ancora provvisorio. La scossa ha causato il crollo di parte di un centro commerciale, trasformando un luogo di aggregazione in un cumulo di macerie. In questo scenario di distruzione, la preoccupazione principale riguarda le persone: si stima infatti che vi siano tra i 20 e i 30 dispersi, individui di cui non si hanno più notizie e che i soccorritori sperano di rintracciare tra i detriti.

Per rispondere con la massima celerità a questa crisi, la prima ministra giapponese, Sanae Takaichi, è intervenuta pubblicamente per annunciare misure straordinarie. La Premier ha infatti disposto l’invio immediato di 3.600 militari nelle zone colpite dal sisma, sottolineando che, in questo preciso momento, l’obiettivo primario e assoluto del governo è quello di trarre in salvo il maggior numero possibile di vite umane.

La tenuta delle centrali nucleari

In un Paese ancora segnato dal ricordo di passati disastri legati all’atomo, un segnale di speranza arriva dalla verifica degli impianti energetici. Fortunatamente, i controlli effettuati subito dopo la scossa hanno confermato che non si registrano danni alle tre centrali nucleari operative nella zona di Kumamoto. Il gestore locale dell’elettricità ha diffuso una nota rassicurante, confermando che i reattori stanno continuando a operare normalmente. Questa stabilità strutturale permette di scongiurare il rischio di blackout o cali di tensione, garantendo che l’energia elettrica continui a fluire nelle aree colpite, un elemento fondamentale per supportare le delicate operazioni di soccorso attualmente in corso.

Mentre il Paese si interroga sulle nuove sfide tecnologiche — come l’imminente arrivo dal Giappone di un motore innovativo non elettrico — l’attenzione del mondo resta fissa su Kumamoto, in attesa di aggiornamenti su una vicenda ancora in piena evoluzione.