Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Tesla Tesla Cybercab, costa 30.000 dollari ma c’è un vincolo

Dopo averla vista girare per Austin come robotaxi, la Tesla Cybercab prova a fare un salto che molti aspettavano: entrare nei garage dei privati. Il 14 novembre l’account ufficiale Robotaxi del marchio ha annunciato un progetto pilota su piccola scala, con inviti riservati ad alcuni utenti selezionati della città texana, che potranno comprarla.

l prezzo, sulla carta, è tutt’altro che esagerato per un’auto senza volante e senza pedali. Il punto, però, è tutto in quello che viene dopo l’acquisto: un abbonamento mensile senza il quale la macchina semplicemente non si muove. Vediamo come funziona, quanto costa davvero e quali dubbi restano aperti.

Progetto pilota

Partiamo dalle basi: non è un lancio in grande stile. Tesla stessa ha precisato che si tratta di un pilota con accesso solo su invito, e che gli ordini dei privati non saranno aperti a tutti. A oggi, a poter acquistare la Cybercab sono quindi soltanto alcuni utenti scelti di Austin, in Texas.

Il motivo, almeno stando a quanto dichiarato, è che la gran parte della capacità produttiva resta riservata alla flotta di proprietà, quella che già offre un servizio di trasporto senza conducente ad Austin dal 3 settembre 2026.

Fino a oggi la Cybercab era usata solo lì, e nessun cliente comune poteva averla. Il pilota serve a Tesla per capire come funzionerebbe un modello di proprietà privata, senza stravolgere i piani per i robotaxi.

Consegne dal prossimo mese

I tempi sono stretti. Le prime consegne sono previste a dicembre 2026, quindi già dal mese prossimo, e riguardano esclusivamente Austin. Per prenotare serve versare un deposito di 1.000 dollari, non rimborsabile: una cifra che di fatto fa da biglietto d’ingresso per chi vuole essere tra i primi a provare un’auto del genere.

E in Europa? Al momento nessuna indicazione. L’annuncio parla solo di Austin e, per quanto riguarda la Cina, Tesla non ha piani di vendita: lì la Cybercab è stata mostrata soltanto in esposizioni statiche, a Pechino e Shanghai, perché le norme sull’immatricolazione frenano i veicoli senza volante e pedali. Per l’Italia, insomma, non ci sono al momento segnali di un arrivo.

Guida autonoma livello 4

La Cybercab è un’auto di livello 4 di guida autonoma. In parole semplici, significa che il sistema è in grado di gestire tutta la guida da solo, senza bisogno che una persona intervenga, ma entro condizioni e aree ben definite. Qui il conducente non esiste proprio: non c’è il volante e non ci sono i pedali, e a occuparsi di tutto è il software FSD di Tesla.

Per farlo l’auto si affida all’hardware HW4.0 di Tesla, una soluzione basata soltanto sulla visione: più telecamere osservano l’ambiente, mentre il software FSD gestisce ogni aspetto della guida.

C’è però un limite importante: la Cybercab ha un geofence, cioè una recinzione virtuale. La guida autonoma funziona soltanto all’interno dell’area coperta dal servizio Robotaxi di Austin. Fuori da quei confini non può guidare da sola, e senza volante non ci sono alternative.

Quanto costa

Veniamo al prezzo. La Cybercab costa 29.990 dollari, tasse escluse. Per un’auto elettrica a guida autonoma di livello 4, la cifra è piuttosto contenuta: sulla carta, davvero competitiva.

Per prenotare, come detto, serve il deposito di 1.000 dollari, non rimborsabile, da versare per mettersi in fila. E qui conviene fare attenzione, perché il prezzo di listino racconta soltanto metà della storia: il resto è nell’abbonamento.

Non smetti mai di pagarlo

Il vero nodo è l’abbonamento al servizio di guida autonoma: 299 dollari al mese, da pagare in modo continuativo. Il primo mese è compreso nell’acquisto, ma poi il conto parte e non si ferma più. Se l’abbonamento si interrompe, l’auto non può più muoversi.

Facciamo due conti, tanto per capirci. In un anno l’abbonamento vale 3.588 dollari. In cinque anni, considerando il primo mese incluso, si superano i 17.600 dollari, che sommati al prezzo di acquisto portano il totale a circa 47.600 dollari, tasse escluse.

Un’auto da 30.000 dollari, insomma, che con il tempo costa molto di più, ma considerando la tecnologia che si nasconde dietro, rimane un prezzo competitivo.

Per Tesla è un flusso di denaro costante, con l’auto che diventa una sorta di porta d’accesso a un servizio. Per chi compra, la logica è molto diversa da quella di una macchina tradizionale: dopo l’acquisto si paga ancora, ogni mese, per poterla usare. Un modello più vicino a quello degli abbonamenti digitali che a quello del classico possesso, scelta che anche tanti altri marchi stanno tentando di fare, ma con servizi meno vincolanti.

Dubbi sull’utilizzo come taxi

Uno dei punti più interessanti riguarda un aspetto che Tesla non ha chiarito: se i proprietari privati potranno mandare l’auto in giro da sola a trasportare passeggeri, come un robotaxi. In altre parole, i clienti stanno comprando una macchina che si guida da sola, ma non è detto che possano trasformarla in un taxi che lavora e guadagna al posto loro.

È una differenza enorme, perché cambia il senso economico dell’acquisto. Se l’auto potesse guadagnare, i 299 dollari mensili e il prezzo iniziale si potrebbero ripagare velocemente. Se invece servisse solo per gli spostamenti del proprietario, resterebbe un’automobile molto tecnologica, ma con un conto da pagare ogni mese.

Per ora, dunque, la domanda resta aperta. Tesla sottolinea che il pilota serve a esplorare un modello di proprietà privata, ed è presto per dire come evolveranno regole e funzioni.

I dettagli sulla Cybercab

Andiamo a vedere com’è fatta. La Cybercab è un’auto elettrica a due posti, progettata da zero per la guida senza conducente. Mancano il volante, i pedali e persino gli specchietti esterni, mentre le portiere si aprono ad ali di farfalla. All’interno ci sono due sedili a panca e un touchscreen centrale: tutto pensato per spostamenti brevi in città.

Sul fronte tecnico, la Cybercab usa un singolo motore elettrico anteriore da 163 kW, pari a 219 CV, alimentato da una batteria al litio ferro fosfato da 47,6 kWh. Il peso a vuoto è di 1.412 kg. Numeri che sembrano raccontare un veicolo studiato più per l’efficienza che per le prestazioni, in linea con il suo compito di taxi urbano.

Resta un’ultima considerazione. L’idea di un’auto che si guida da sola e costa meno di 30.000 dollari è affascinante, ma il pilota di Austin racconta un altro pezzo di storia: un futuro in cui l’auto è anche un servizio da pagare ogni mese. Per capire se funzionerà davvero, dovremo aspettare le prime consegne di dicembre e vedere cosa dicono i clienti.