Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Tesla La produzione del pick-up proseguirà fino a fine estate 2027

Il Tesla Cybertruck non è ancora morto, o almeno non subito. Dopo giorni di annunci contraddittori, Elon Musk ha deciso che il pick-up continuerà a essere costruito fino alla fine dell’estate 2027, ufficialmente per smaltire più ordini arretrati.

Il rinvio arriva cinque giorni dopo l’annuncio della chiusura e in mezzo alle critiche di molti fan del marchio. Il risultato è una storia fatta di retromarce, prezzi in salita e un’offerta inattesa da parte di chi il Cybertruck vorrebbe tenerlo in vita.

Tanti ordini ancora da smaltire

Il motivo dichiarato è la coda di ordini ancora da evadere. Ha una spiegazione semplice: prima dell’annuncio della chiusura il Cybertruck vendeva a un ritmo di circa 30.000 unità l’anno, ben lontano dalle 250.000 previste, su una linea con una capacità superiore alle 125.000. Poi è arrivata la notizia della fine e con lei una corsa all’ultimo acquisto.

Nello stesso giorno Tesla ha alzato i prezzi fino al 10% e sospeso gli ordini della versione base Dual Motor. Oggi il Cybertruck più economico ordinabile costa 92.490 dollari, contro i 69.990 di inizio agosto. C’è poi chi aspetta ancora la versione a prezzo più basso, rimasta in vendita a febbraio per soli dieci giorni.

La fine ci sarà

Attenzione, però: il Cybertruck non è salvo, è soltanto rimandato. Il 6 novembre Musk aveva detto che la produzione a Giga Texas sarebbe finita intorno alla metà del prossimo anno. Il 9 novembre aveva parlato di chiusura tra circa otto mesi e della necessità di restituire i depositi a molti clienti. Ora l’allungamento è di circa due o tre mesi rispetto alle prime indicazioni.

Spazio al Cybercab

Il motivo iniziale della chiusura, quello dichiarato il 6 novembre, è fare posto al Cybercab nello stabilimento texano. Il taxi senza volante e senza pedali dovrebbe prendersi lo spazio oggi occupato dal pick-up, con un cambio di priorità evidente: meno modelli per il pubblico, più auto a guida autonoma.

Il problema è cosa resterà in gamma. A inizio 2026 Tesla aveva cinque programmi di auto per il pubblico: Model S, Model X, Model 3, Model Y e Cybertruck. S e X sono già uscite di produzione in primavera e dall’autunno 2027, senza il Cybertruck, resteranno soltanto Model 3 e Model Y, lanciate rispettivamente nel 2017 e nel 2020.

Tra i fan più critici c’è Chuck Cook, noto tester dell’FSD, che ha chiesto a Musk di cambiare idea, mentre Phil Trubey ha domandato una roadmap dei veicoli per il dopo estate 2027. In Cina, intanto, le vendite di Tesla al dettaglio sono crollate del 66% a ottobre, ai minimi da oltre quattro anni.

C’è chi vuole comprare la licenza

Mentre Tesla ragiona sulla chiusura, c’è chi il Cybertruck lo vorrebbe tenere vivo. Il 10 novembre è arrivata un’offerta inattesa: Unplugged Performance, il più noto specialista di tuning per Tesla, si è proposto di rilevare la linea di produzione del pick-up, pagando una licenza alla casa di Austin.

Un’offerta che racconta bene la situazione: da una parte un’azienda che vuole voltare pagina, dall’altra un pubblico che al pick-up spigoloso non vuole rinunciare. Cosa farà Tesla di questa proposta non è chiaro, e il calendario resta quello di Musk: produzione fino a fine estate 2027, poi si vedrà.