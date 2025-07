Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images Il crollo verticale di Tesla: dimezzate le vendite in Ue

Sino a pochi mesi fa dicevi elettrico e pensavi al marchio Tesla. Le vetture californiane erano diventate uno status symbol per i progressisti green. Altamente tecnologiche e immediatamente riconoscibili, le EV disegnate da Franz Von Holzhausen hanno fatto il record di vendite per anni. Nel 2024 l’hype per le auto elettriche è crollato e le posizioni politiche prese da Elon Musk hanno rappresentato un autogol clamoroso.

L’appoggio iniziale a Trump e le affermazioni poco ortodosse hanno indispettito i clienti americani. Tesla non è nemmeno più il produttore di veicoli elettrici più venduto in Europa. I dati del primo semestre del 2025 hanno palesato il passo indietro compiuto dal colosso di Fremont nel Vecchio Continente. Le vendite Tesla in Europa (ovvero Unione Europea, mercati EFTA e Regno Unito) sono diminuite del 33% nei primi 6 mesi del 2025, facendo un paragone con lo stesso periodo del 2024. La Tesla ha immesso in commercio 108.878 veicoli, con la Model Y che rimane un punto di riferimento, sebbene i numeri siano in picchiata di oltre il 30%. La gamma non si è svecchiata e il nuovo modello Juniper non ha attirato gli appassionati, nonostante un design moderno.

Auto elettriche: nuova star in Europa

Tesla ha ceduto il passo alla Volkswagen che sta ingranando con le sue proposte a zero emissioni. Il colosso tedesco, dopo aver venduto 133.465 veicoli alla spina, ha celebrato una crescita del 78% rispetto allo scorso anno. BMW è salita al terzo posto in Europa, con 93.576 esemplari commercializzati e un aumento del 14%. Skoda ha avuto un incremento del 146%, soprattutto grazie ai nuovi modelli Elroq ed Enyaq. Infine, nella top 5 delle EV, si attesta la Renault che con la 5 E-Tech si è saputa ritagliare uno spazio importante.

La classifica delle vendite delle EV nel primo semestre del 2025 in Europa vede la Volkswagen al primo posto con 133.465 unità (+78%). Segue la Tesla con 108.878 unità (-33%) che non sembra più l’oggetto del desiderio degli amanti delle auto elettriche. Medaglia di bronzo per la BMW con 93.576 esemplari venduti (+14%). Chiudono la classifica la Skoda con 70.947 unità (+146%) e poi la Renault con 63.704 vetture commercializzate (+58%).

Il piano di crescita di Tesla

Elon Musk, in qualità di CEO e product architect, ha intenzione di impegnarsi per una rapida ripresa. Durante l’ultimo incontro con gli azionisti, il sudafricano ha annunciato l’arrivo di tre nuovi modelli. Un segnale forte ai competitor che hanno guadagnato terreno. Le prime indiscrezioni parlano del lancio del Robotaxi, o Cybercab, che sarà svelato a inizio agosto, poi toccherà alla nuova Roadster e alla Model 2. In passato Tesla aveva reso noto un progetto di un van elettrico rivoluzionario, disponibile sia in versione passeggeri sia in versione veicolo commerciale, e di autobus.

La Casa americana ha diversi progetti in cantiere per tornare a dettare legge anche nel Vecchio Continente. La concorrenza asiatica rappresenterà un altro gigante da sconfiggere nei prossimi anni. Il vantaggio tecnico di Elon Musk si è esaurito e sul fronte Cybertruck non sono arrivati risultati confortanti. Il bestione a ruote alte è in vendita solo in Nord America e potrebbe non superare gli standard imposti in Europa.