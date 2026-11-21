Via libera alla guida assistita Tesla in Italia: il sistema arriverà con un aggiornamento software e sarà disponibile in abbonamento a 99 euro al mese

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Tesla Tesla, arriva la guida assistita: costa 99 euro al mese

Se ne parla da anni, tra promesse, rinvii e un po’ di scetticismo. Adesso, però, la notizia è concreta: anche l’Italia ha avuto il via libera per la guida assistita di Tesla.

Nessuna auto che fa tutto da sola, sia chiaro, ma un sistema che promette di alleggerire parecchio la guida di tutti i giorni, soprattutto in città. Vediamo che cosa cambia per chi ha una Tesla nel box, e quanto bisognerà spendere per attivarlo.

Tesla Assisted Driving: come funziona

Partiamo dal nome, che non è più quello a cui molti si erano abituati. Il sistema si chiama Tesla Assisted Driving, o TAD, e in Europa sostituisce la denominazione Full Self-Driving (Supervised). Non è un dettaglio da poco. Si tratta di una guida assistita di livello 2 avanzato, quindi non di guida autonoma.

Che cosa sa fare? Gestisce molte situazioni di guida in città, tra cui incroci e rotonde, due momenti in cui anche l’automobilista più esperto tiene gli occhi ben aperti.

Il punto, però, è un altro: la supervisione del conducente resta costante, e chi è al volante deve essere pronto a intervenire e resta responsabile di ogni manovra. Insomma, un aiuto prezioso, non un autista.

Dal punto di vista tecnico, il sistema si basa soprattutto sulle telecamere esterne, collegate a una rete neurale addestrata con dati anonimi raccolti dalla flotta. L’elaborazione avviene a bordo dell’auto. Chi vuole contribuire all’apprendimento condividendo i dati con Tesla può farlo, ma serve il consenso del cliente e l’invio resta anonimo.

L’arrivo in Italia

Veniamo alla notizia. L’Italia ha ricevuto il via libera dalle autorità ed è il dodicesimo Paese dell’UE a ottenerlo. I primi a dire sì sono stati i Paesi Bassi ad aprile, seguiti da altri dieci Stati membri. Un percorso lungo, a quanto pare: Tesla ha lavorato per oltre due anni alla documentazione e ai test su strada.

E quando si parte? Qui la risposta è meno precisa di quanto si vorrebbe. La distribuzione avverrà “a breve” tramite aggiornamento software over-the-air, senza una data precisa. Stesso discorso per i modelli compatibili: Tesla non ha ancora comunicato ufficialmente quali modelli o versioni hardware saranno supportati. Prima di fare conti e programmi, quindi, meglio aspettare un annuncio chiaro.

Un sistema di questo tipo solleva inevitabilmente domande su sicurezza e responsabilità. Ricordare che il conducente deve restare vigile non è una formula di rito: è esattamente ciò che distingue un livello 2 da qualcosa di più evoluto.

Quanto costa

Il capitolo che interessa di più, ovviamente, è quello del portafoglio. Il costo è di 99 euro al mese, in forma di abbonamento, e per ora non si parla di un prezzo di acquisto, quindi niente formula una tantum.

Per usarlo servono due cose: un veicolo Tesla compatibile con l’aggiornamento e un abbonamento attivo. Resta da chiarire quale sia il legame preciso tra abbonamento e hardware, e quali auto potranno attivarlo.

Fa quasi 1.200 euro l’anno, una cifra che per qualcuno sarà un investimento sensato e per altri un capriccio. Dipende da quanto si guida, dove e con quanta voglia di farsi aiutare. Una cosa è certa: se il sistema manterrà le promesse, il modo di vivere il traffico di tutti i giorni potrebbe cambiare. Anche se, per ora, le mani sul volante restano là dove sono sempre state.