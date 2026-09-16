La versione europea del Tesla Semi si prepara ad arrivare sul mercato e l'azienda ha appena svelato le sue specifiche tecniche

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Ufficio Stampa Tesla Il Tesla Semi arriva in Europa

Il Tesla Semi si prepara a debuttare sulle strade europee, ma le sue caratteristiche tecniche registreranno alcune modifiche rispetto alla versione attualmente in produzione negli Stati Uniti. L’azienda ha confermato le specifiche del camion elettrico con un post su X, che ha anticipato la presentazione in pubblico all’IAA Transportation di Hannover.

La versione europea del camion

La versione europea del Tesla Semi potrà contare su un’autonomia stimata di 550 chilometri, con un consumo energetico dichiarato pari a 1 kWh/km, con un peso lordo che raggiunge le 40 tonnellate. Le specifiche effettive legate all’autonomia variano in base all’allestimento scelto dai clienti.

Tra le caratteristiche troviamo il supporto alla ricarica rapida, con una potenza fino a 800 kW. Per recuperare il 60% dell’autonomia reale, secondo Tesla, basteranno 30 minuti di ricarica (a condizione di sfruttare un punto di rifornimento ad alta potenza).

Il camion può contare su tre motori elettrici indipendenti, posizionati sugli assi posteriori, per un sistema che può erogare una potenza di trazione fino a 800 kW. Da segnalare anche una presa di forza elettrica (ePTO) da un massimo di 25 kW, pensata per alimentare attrezzature ausiliarie montate sul mezzo.

Naturalmente, la commercializzazione del Tesla Semi rappresenta una sfida molto diversa per l’azienda americana, in confronto a quanto avviene normalmente con le auto. L’obiettivo è conquistare le aziende europee, puntando su costi di gestione quotidiana contenuti.

Il costo dell’energia elettrica, infatti, viene indicato come nettamente inferiore a quello del gasolio, che, soprattutto in questo momento, rappresenta una spesa significativa per le flotte. Di conseguenza, l’elettrificazione di una flotta di camion può rappresentare un’opportunità per le aziende di trasporto.

Tesla Semi propone anche altri vantaggi come la diagnostica da remoto e gli aggiornamenti software via Internet, con l’ambizione di ridurre al minimo i tempi di assistenza e massimizzare i tempi di esercizio, per una gestione ottimizzata al massimo della propria flotta.

Il lancio sul mercato europeo è già definito. Tesla ha scelto IAA Transportation 2026 di Hannover per mostrare in pubblico la versione europea del suo Semi, permettendo ai potenziali clienti di scoprire da vicino tutte le caratteristiche del camion elettrico.

Le prime consegne il prossimo anno

L’obiettivo è raccogliere da subito un numero significativo di ordini in vista dell’avvio delle consegne. Tesla si aspetta di mettere a disposizione dei propri clienti il nuovo camion elettrico già nel corso del 2027.

Ulteriori dettagli commerciali legati al debutto del Semi europeo, però, arriveranno soltanto nel corso dei prossimi mesi. Il programma di espansione in Europa è già iniziato e i target sono molto ambiziosi.

Il nostro mercato è particolarmente ricco di opzioni per i gestori di flotte con altri brand come Mercedes-Benz, Volvo Trucks, MAN, Scania, DAF e Renault che propongono soluzioni avanzate e che Tesla dovrà tentare di battere.

La versione europea del Tesla Semi, per ora, dovrebbe essere prodotta nella Gigafactory del Nevada. Per il momento, infatti, non ci sono informazioni in merito alla realizzazione del modello nello stabilimento Tesla di Berlino.