Finisce con 12 punti in meno sulla patente il test dell'auto, con il meccanico in questione che non avrebbe mai immaginato che la sua prova sarebbe finita così male

Giornalista e scrittore del settore motoristico, con collaborazioni anche nell'ambito calcistico. Quindici libri all'attivo e giornalista dal 2025.

iStock Il meccanico deve fare i conti con l'autovelox: 12 punti in meno sulla patente

Doveva essere un normale collaudo su strada, effettuato per verificare il comportamento di un’automobile dopo un intervento in officina. Si è invece trasformato in una sequenza di violazioni stradali dalle conseguenze pesanti, con tre rilevamenti dello stesso autovelox nell’arco di appena sette minuti e una decurtazione complessiva di 12 punti dalla patente.

Il protagonista della vicenda è un meccanico in Catalogna che, durante la prova di un’Audi, appartenente a un cliente è stato immortalato da un dispositivo di rilevamento della velocità. Le tre infrazioni sono state registrate in un tratto extraurbano con limite fissato a 70 km/h, dove il conducente ha raggiunto sempre una velocità decisamente superiore.

Tre infrazioni in sette minuti

La vicenda si è verificata sulla strada B-522 al chilometro 9,5 nel territorio di Manlleu, nella comarca di Osona, a nord di Barcellona. Il tratto interessato è caratterizzato da un limite di 70 km/h, ma l’Audi sottoposta al collaudo è transitata davanti allo stesso dispositivo di rilevamento in tre occasioni, con velocità che hanno ampiamente superato il limite consentito.

La cronologia ricostruita dai rilevamenti dei Mossos d’Esquadra evidenzia una successione particolarmente ravvicinata:

15:23 – 145 km/h;

15:24 – 111 km/h;

15:30 – 142 km/h.

Non si tratta dunque di una singola rilevazione contestata o di una velocità mantenuta per pochi istanti. Il dispositivo ha documentato tre passaggi distinti, tutti caratterizzati da un superamento significativo del limite, nel giro di soli sette minuti.

La conseguenza di tre multe

L’aspetto più pesante della vicenda è la decurtazione di 12 punti dalla patente, accumulata attraverso le tre infrazioni. In Spagna il sistema della patente a punti prevede, per il conducente con esperienza, una dotazione generalmente iniziale di 12 punti. Il saldo può aumentare nel tempo in presenza dei requisiti previsti e può variare in base alla storia del conducente, mentre per i neopatentati la dotazione è inferiore in un primo tempo.

La perdita di 12 punti rappresenta quindi una penalizzazione estremamente rilevante, ma non consente automaticamente di affermare che il meccanico abbia perso definitivamente il diritto alla guida. Il caso dimostra comunque quanto possa essere pesante l’impatto di più infrazioni ravvicinate sul sistema spagnolo. Non sono stati resi noti, invece, gli importi complessivi delle sanzioni pecuniarie, né eventuali ulteriori provvedimenti amministrativi adottati nei confronti del conducente.

Il collaudo non giustifica violazioni

La circostanza che l’automobile fosse affidata al meccanico per un controllo tecnico non modifica gli obblighi previsti dalla normativa stradale. Durante un test su strada, il professionista che si trova al volante deve rispettare gli stessi limiti di velocità e le stesse regole applicabili a qualsiasi altro conducente. Il collaudo può richiedere verifiche sull’erogazione del motore, ma tutto ciò deve avvenire in condizioni compatibili con la sicurezza della circolazione e con i limiti imposti sulla strada utilizzata.

L’episodio di Manlleu è destinato a far discutere anche per il contesto professionale in cui è maturato. L’automobile apparteneva a un cliente e veniva utilizzata per verificare il comportamento dopo un intervento meccanico. Non sono noti né il modello della Casa tedesca né la tipologia di intervento effettuata sull’automobile. Una prova tecnica che si è trasformata in un pesante conto da pagare.