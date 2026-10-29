Top Autoscuole 2027: la mappa dell’eccellenza al Sud Italia e nelle Isole

Il nuovo studio realizzato dall’ITQF (Istituto Tedesco Qualità e Finanza) che analizza la reputazione pubblica delle autoscuole sul territorio italiano.

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Con 575 strutture selezionate nel Top 60% della graduatoria ITQF, le regioni del Sud Italia le Isole maggiori si ritagliano un ruolo di primo piano nella mappa nazionale della formazione stradale. Lo studio “Top Autoscuole 2027”, condotto dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF), mette in luce un tessuto capillare di scuole guida che combinano volumi elevati di recensioni pubbliche e un alto livello di gradimento da parte degli allievi.

La classifica regionale: Campania e Sicilia guidano i volumi

L’analisi della distribuzione geografica nel Mezzogiorno disegna una mappa capillare e dinamica. A guidare la graduatoria per numero di strutture è la Campania, che conquista il vertice grazie a 148 autoscuole selezionate e a un Indice ITQF medio di 92,29 / 100.

Subito dietro si posiziona la Sicilia con 146 centri d’eccellenza, ma registra anche uno dei punteggi medi più alti di tutto il Sud, pari a 92,57. Completa il terzetto di testa oltre quota cento la Puglia, terza forza dell’area con 113 realtà premiate e una media di 91,76.

Spostando lo sguardo lungo l’Adriatico e l’Appennino, l’Abruzzo si distingue per un’eccellente prestazione qualitativa, raggiungendo un indice medio di 92,34 su 58 autoscuole in lista. Nelle Isole, la Sardegna assicura una presenza solida e ben distribuita con 50 strutture e un punteggio medio di 91,35.

A chiudere il quadro dei dati del Mezzogiorno ci sono la Calabria, che schiera 40 autoscuole d’eccellenza (media 90,35), la Basilicata, che con i suoi 12 centri registra un’ottima media di 92,00, e infine il Molise, che partecipa alla mappa dell’eccellenza con 8 realtà di riferimento e un indice medio pari a 90,87.

Come funziona l’Indice ITQF

L’indagine ha individuato 2.294 autoscuole in tutta Italia meritevoli del riconoscimento “Top Autoscuole 2027”, corrispondenti al Top 60% della graduatoria nazionale ITQF. Questo gruppo rappresenta il 39,6% dei 5.798 profili esaminati e il 60% delle 3.822 autoscuole effettivamente classificate.

L’Indice ITQF è un indicatore proprietario espresso su una scala da 0 a 100, che unisce per l’80% la qualità corretta statisticamente delle valutazioni pubbliche e per il 20% la partecipazione. La fascia Top 60% include le prime 2.294 posizioni, fino a un indice indicativo di 86,51/100 (l’indice individuale è calcolato una sola volta).

”Top Autoscuole 2027”, i risultati del Sud Italia e delle Isole

Fonte: elaborazione ITQF su profili aziendali pubblicamente consultabili online, rilevati il 25 settembre 2026 e sottoposti a screening del perimetro fino al 6 ottobre 2026. La graduatoria ufficiale comprende 3.822 autoscuole; il riconoscimento è assegnato alle prime 2.294 posizioni. Sono escluse le attività per le quali non risultano corsi per il conseguimento di patenti stradali.

Per le autoscuole incluse nel riconoscimento “Top Autoscuole 2027” sono disponibili, in cooperazione con Virgilio Motori, licenze d’uso del bollino ITQF per la comunicazione aziendale. Condizioni e durata della licenza possono essere richiesti all’indirizzo itqf@burda.com