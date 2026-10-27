Top Autoscuole 2027: lo studio dell’ITQF, le migliori autoscuole al Nord Italia

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Con 1.210 strutture selezionate, pari a oltre il 52% del totale nazionale, le regioni del Nord Italia si posizionano al centro dello studio “Top Autoscuole 2027”, la ricerca condotta dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF) che mappa le migliori autoscuole italiane sulla base della loro reputazione pubblica online e del volume di valutazioni ricevute. Il Nord registra numeri da record sia per la densità di autoscuole ad alta reputazione, sia per il livello qualitativo ponderato dell’Indice ITQF, offrendo un quadro dettagliato per orientare i futuri automobilisti nella scelta della scuola guida.

La Lombardia guida per quantità, la Liguria per punteggio medio

A guidare la classifica per numero assoluto di eccellenze è la Lombardia, che ha ben 457 autoscuole selezionate; un risultato trainato dal peso specifico di Milano e dalla capillare presenza nei principali capoluoghi, con un Indice ITQF medio che raggiunge un eccellente 92,79 / 100. Subito dietro si posiziona il Veneto, seconda forza del Nord e terza in Italia, che conta 223 strutture premiate e una media di 92,43. Ottimo risultato anche per il Piemonte, dove 204 centri d’eccellenza garantiscono un punteggio medio di 92,28.

Eccellenti prestazioni si registrano anche in Emilia-Romagna, dove le 170 autoscuole in graduatoria vantano un’altissima concentrazione di vertice e un indice medio del 92,44.

La vera maglia rosa per la qualità spetta però alla Liguria: pur contando 73 strutture selezionate, la regione conquista il primato nazionale assoluto per punteggio medio, staccando un valore record di 93,13 / 100.

Come funziona l’Indice ITQF

L’indagine ha individuato 2.294 autoscuole in tutta Italia meritevoli del riconoscimento “Top Autoscuole 2027”, corrispondenti al Top 60% della graduatoria nazionale ITQF. Questo gruppo rappresenta il 39,6% dei 5.798 profili esaminati e il 60% delle 3.822 autoscuole effettivamente classificate.

L’Indice ITQF è un indicatore proprietario espresso su una scala da 0 a 100, che unisce per l’80% la qualità corretta statisticamente delle valutazioni pubbliche e per il 20% la partecipazione. La fascia Top 60% include le prime 2.294 posizioni, fino a un indice indicativo di 86,51/100 (l’indice individuale è calcolato una sola volta).

“Top Autoscuole 2027”, i risultati del Nord Italia

Per gli utenti del Nord Italia, la ricerca “Top Autoscuole 2027” rappresenta una bussola ideale per individuare le strutture più affidabili, da affiancare sempre alla valutazione diretta di aspetti logistici, economici e didattici.

Fonte: elaborazione ITQF su profili aziendali pubblicamente consultabili online, rilevati il 25 settembre 2026 e sottoposti a screening del perimetro fino al 6 ottobre 2026. La graduatoria ufficiale comprende 3.822 autoscuole in tutta Italia; il riconoscimento è assegnato alle prime 2.294 posizioni. Sono escluse le attività per le quali non risultano corsi per il conseguimento di patenti stradali.

Per le autoscuole incluse nel riconoscimento “Top Autoscuole 2027” sono disponibili, in cooperazione con Virgilio Motori, licenze d’uso del bollino ITQF per la comunicazione aziendale. Condizioni e durata della licenza possono essere richiesti all’indirizzo itqf@burda.com

Le migliori Autoscuole in Italia: i risultati