Top Autoscuole 2027: oltre 500 autoscuole del Centro Italia nella classifica

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Con 509 strutture selezionate nel Top 60% della graduatoria ITQF, il Centro Italia si conferma un territorio chiave per la formazione stradale e la sicurezza dei guidatori. Lo studio “Top Autoscuole 2027”, condotto dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF), ha analizzato la reputazione pubblica online e l’apprezzamento espresso dagli utenti, mettendo in luce un’offerta formativa ampiamente diffusa tra Lazio, Toscana, Marche e Umbria. Nel Centro si registra in particolare la presenza dell’autoscuola posizionata al primo posto assoluto nella classifica nazionale, a testimonianza di standard di servizio e fiducia reputazionale ai massimi livelli.

Il Lazio trascina i numeri del Centro

L’analisi regionale del Centro Italia evidenzia il ruolo guida del Lazio, capace di fare da locomotiva per il Centro Italia e di posizionarsi come seconda forza assoluta a livello nazionale per densità di eccellenze. Con ben 280 autoscuole in graduatoria e un Indice ITQF medio di 92,66 / 100, la regione trae una spinta decisiva dalla Capitale e dalle sue province.

Subito dietro si attesta la Toscana, che si conferma un pilastro della formazione stradale al Centro grazie a un’offerta capillare diffusa tra grandi capoluoghi e centri provinciali: sono 144 le strutture selezionate, con un punteggio medio che raggiunge il 91,97.

A completare il quadro intervengono le Marche, che garantiscono una presenza solida e ben distribuita lungo il versante adriatico con 53 autoscuole e una media di 91,18, e l’Umbria, che chiude la mappa dell’Italia centrale schierando 32 realtà d’eccellenza e un indice medio pari a 90,81.

Roma prima in Italia

A livello provinciale, l’analisi territoriale del Centro Italia regala spunti particolarmente significativi. Per quantità di presenze: Roma si piazza al 1° posto assoluto in Italia con ben 220 autoscuole selezionate. Segue in Toscana la provincia di Firenze (42 autoscuole), affiancata da Latina (27), Perugia (25) e Ancona e Pisa (20 ciascuna).

Per media dell’Indice ITQF: spiccano la provincia di Massa-Carrara (media di 96,21 / 100, seconda a livello nazionale) e Livorno (94,00 / 100, terza in Italia), seguite da Firenze (93,53) e Roma (93,06).

Come funziona l’Indice ITQF

L’indagine ha individuato 2.294 autoscuole in tutta Italia meritevoli del riconoscimento “Top Autoscuole 2027”, corrispondenti al Top 60% della graduatoria nazionale ITQF. Questo gruppo rappresenta il 39,6% dei 5.798 profili esaminati e il 60% delle 3.822 autoscuole effettivamente classificate.

L’Indice ITQF è un indicatore proprietario espresso su una scala da 0 a 100, che unisce per l’80% la qualità corretta statisticamente delle valutazioni pubbliche e per il 20% la partecipazione. La fascia Top 60% include le prime 2.294 posizioni, fino a un indice indicativo di 86,51/100 (l’indice individuale è calcolato una sola volta).

”Top Autoscuole 2027”, i risultati del Centro Italia

Fonte: elaborazione ITQF su profili aziendali pubblicamente consultabili online, rilevati il 25 settembre 2026 e sottoposti a screening del perimetro fino al 6 ottobre 2026. La graduatoria ufficiale comprende 3.822 autoscuole; il riconoscimento è assegnato alle prime 2.294 posizioni. Sono escluse le attività per le quali non risultano corsi per il conseguimento di patenti stradali.

Per le autoscuole incluse nel riconoscimento “Top Autoscuole 2027” sono disponibili, in cooperazione con Virgilio Motori, licenze d’uso del bollino ITQF per la comunicazione aziendale. Condizioni e durata della licenza possono essere richiesti all’indirizzo itqf@burda.com

Le migliori Autoscuole in tutta Italia: i risultati