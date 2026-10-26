“Top Autoscuole 2027”: lo studio dell’ITQF che mappa la reputazione delle scuole guida italiane

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Scegliere un’autoscuola non è una decisione che si riduce al semplice confronto tra i prezzi e la vicinanza geografica. Per chi deve conseguire una patente, affrontare un rinnovo o seguire un corso specialistico, giocano un ruolo fondamentale la fiducia, la continuità del servizio e la capacità della struttura di accompagnare l’allievo in un percorso spesso impegnativo. Con l’obiettivo di fare chiarezza e offrire uno strumento di orientamento trasparente, nasce “Top Autoscuole 2027”, il nuovo studio realizzato dall’ITQF (Istituto Tedesco Qualità e Finanza) che ha scelto Virgilio Motori per diffondere in anteprima i risultati di questa ricerca.

L’importanza e il ruolo delle autoscuole

Le autoscuole rappresentano un vero e proprio presidio locale per giovani, famiglie, lavoratori e imprese che dipendono dalla mobilità quotidiana. Più in generale, svolgono un compito essenziale per la sicurezza stradale, traducendo regole, consapevolezza del rischio e abilità di guida in comportamenti concreti sulla strada. Il nuovo studio sottolinea come una reputazione online solida non certifichi da sola la qualità didattica, ma costituisca un segnale utile per il cittadino: indica infatti esperienze pubbliche numerose, valutazioni elevate e una presenza informativa che agevola il primo contatto.

Come funziona l’Indice ITQF

L’indagine ha individuato 2.294 autoscuole meritevoli del riconoscimento “Top Autoscuole 2027”, corrispondenti al Top 60% della graduatoria nazionale ITQF. Questo gruppo rappresenta il 39,6% dei 5.798 profili esaminati e il 60% delle 3.822 autoscuole effettivamente classificate.

È importante sottolineare che sono state escluse dal perimetro le agenzie di sole pratiche, i servizi di rinnovo e le scuole di guida specialistica prive di corsi dedicati al conseguimento della patente.

L’Indice ITQF è un indicatore proprietario espresso su una scala da 0 a 100, che unisce per l’80% la qualità corretta statisticamente delle valutazioni pubbliche e per il 20% la partecipazione. La fascia Top 60% include le prime 2.294 posizioni, fino a un indice indicativo di 86,51/100 (l’indice individuale è calcolato una sola volta).

“Top Autoscuole 2027”, i risultati

Al vertice della classifica nazionale si posiziona I Tribuni Autoscuola di Roma, con un punteggio di 99,93/100 e oltre 1.000 valutazioni. Dalle prime posizioni emerge un fattore comune: valutazioni eccellenti sostenute da volumi consistenti di esperienze pubblicate, un equilibrio che rende il risultato credibile agli occhi degli utenti.

Fonte: elaborazione ITQF su profili aziendali pubblicamente consultabili online, rilevati il 25 settembre 2026 e sottoposti a screening del perimetro fino al 6 ottobre 2026. La graduatoria ufficiale comprende 3.822 autoscuole; il riconoscimento è assegnato alle prime 2.294 posizioni. Sono escluse le attività per le quali non risultano corsi per il conseguimento di patenti stradali.

Per le autoscuole incluse nel riconoscimento “Top Autoscuole 2027” sono disponibili, in cooperazione con Virgilio Motori, licenze d’uso del bollino ITQF per la comunicazione aziendale. Condizioni e durata della licenza possono essere richiesti all’indirizzo itqf@burda.com