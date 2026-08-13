Torna il Torino Automotive Design Award al Salone dell’Auto di Torino

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Tra gli appuntamenti più attesi del prossimo Salone dell’Auto di Torino (11-13 settembre 2026), torna l’appuntamento con il Torino Automotive Design Award (TADA). Il premio internazionale, nato all’interno della manifestazione, ha l’obiettivo di valorizzare l’eccellenza del design automobilistico contemporaneo e favorire un dialogo sempre più stretto tra i principali protagonisti dell’industria europea e cinese.

Giunto alla sua 2ª edizione, il TADA si conferma un palcoscenico globale di riferimento: coinvolgerà designer, Case automobilistiche, centri stile, giornalisti e media internazionali, chiamati a valutare e premiare i progetti che si sono distinti nel panorama recente per innovazione, ricerca stilistica e qualità progettuale.

Le Categorie in gara

I riconoscimenti ufficiali saranno assegnati per valorizzare ogni singola componente della progettazione automobilistica moderna. Le categorie principali includono:

Best Exterior Design

Best Interior Design

Best User Experience (UX)

Best Concept Design

Best CMF (Color, Material & Finish)

Best Human Machine Interface (HMI)

I Premi Speciali Internazionali

A queste categorie si affiancano due importanti premi speciali, nati dalla collaborazione con prestigiosi partner internazionali per stringere un legame ancora più solido con il mercato asiatico:

China Performance Car Award : sviluppato in collaborazione con Autohome

: sviluppato in collaborazione con Annual International Concept Car Award: realizzato insieme a CCOY (China Car of the Year)

La Cerimonia al Teatro Regio

La cornice della premiazione sarà d’eccezione: la cerimonia si terrà infatti nella splendida cornice del Teatro Regio di Torino durante la giornata inaugurale del Salone Auto Torino.

L’evento vedrà la partecipazione di rappresentanti delle migliori Case automobilistiche, celebri designer, firme del giornalismo di settore e rappresentanti delle istituzioni. Un momento di celebrazione che riafferma ancora una volta Torino come uno dei principali punti di riferimento internazionali per la cultura, la storia e il futuro del design automotive.