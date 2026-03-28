La Toyota Celica Sport potrebbe tornare con 400 CV, trazione integrale e motore elettrificato, segnando una nuova era per le sportive giapponesi

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Sono anni che si parla del ritorno della Toyota Celica e, forse, quel momento è quasi arrivato. Tra indiscrezioni sempre più insistenti, prototipi avvistati su strada e voci che arrivano direttamente dall’interno della rete commerciale, i tasselli iniziano a comporsi. Non c’è ancora un annuncio ufficiale completo, ma gli indizi portano a un quadro piuttosto chiaro: la Celica starebbe davvero tornando e con una formula completamente nuova.

Le immagini di una coupé camuffata avvistata durante i test in Portogallo hanno acceso definitivamente la curiosità, alimentando le aspettative su un modello che potrebbe segnare una nuova fase per le sportive del marchio giapponese.

Toyota Celica Sport

Secondo le informazioni circolate negli ultimi mesi, il nome scelto dovrebbe essere Celica Sport. Una denominazione che non lascia spazio a dubbi: Toyota vuole riportare in vita lo spirito originale del modello, aggiornandolo però alle esigenze di oggi. La nuova Celica si inserirebbe perfettamente nella strategia sportiva del brand, che negli ultimi anni ha già dimostrato di voler continuare a investire nel piacere di guida. Modelli come la GR Yaris e la GR Supra hanno confermato questa direzione, dimostrando che anche nell’era dell’elettrificazione c’è ancora spazio per auto emozionali.

Il debutto, secondo le indiscrezioni più accreditate, è atteso intorno al 2027. Non si tratta quindi di un progetto imminente, ma nemmeno di un’idea lontana: siamo in quella fase in cui lo sviluppo è avanzato, ma la casa madre preferisce mantenere il massimo riserbo.

2.0 elettrificato

Uno degli aspetti più interessanti riguarda la meccanica. La nuova Celica dovrebbe abbandonare il classico schema dei piccoli motori turbo per passare a una soluzione più moderna e in linea con le normative: un 2.0 litri elettrificato. Una scelta quasi obbligata, considerando i limiti sempre più stringenti sulle emissioni. Il precedente 1.6, già utilizzato su altri modelli sportivi del gruppo, non sarebbe più compatibile con gli standard futuri.

Ma attenzione: elettrificazione non significa necessariamente meno emozioni. Anzi, tutto il contrario. Le prime stime parlano di una potenza intorno ai 400 CV, con possibilità di salire ulteriormente nelle versioni più estreme o speciali. Numeri che, fino a pochi anni fa, erano riservati a segmenti ben più alti.

A fare la differenza sarà anche la trazione integrale, che dovrebbe garantire non solo maggiore motricità, ma anche una dinamica di guida più sofisticata. Un elemento che richiama direttamente la tradizione rally del modello, da sempre legata alle competizioni su fondi difficili e alle prestazioni in ogni condizione.

Una sportiva per una nuova era

Il ritorno della Celica è un’operazione nostalgia pronta a scatenare il lato emozionale di molte generazioni. Nonché il segnale di come il mondo dell’auto stia cercando un equilibrio tra passato e futuro. Da un lato ci sono le normative, sempre più severe; dall’altro, la necessità di mantenere viva quella componente emozionale che ha reso celebri molti modelli. Toyota sembra voler percorrere proprio questa strada: coniugare tecnologia ed emozione, senza rinunciare a nessuna delle due.

Il fatto che la nuova Celica punti su un sistema ibrido ad alte prestazioni è emblematico. Non si tratta più di scegliere tra divertimento e sostenibilità, ma di trovare una sintesi credibile tra i due mondi.