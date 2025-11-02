Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Century Toyota entra nel lusso: Century sfida Bentley e Rolls-Royce

Al Salone di Tokyo 2025, Toyota riscrive la struttura del Gruppo con la presentazione di un brand dedicato ai veicoli di lusso, per competere con i giganti del segmento, da Bentley a Rolls-Royce, ma anche con la recente avanzata della concorrenza cinese. Per farlo ha scelto un nome già familiare al settore: Century.

La storia di Century

Il nome Century in Giappone rappresenta un simbolo, un’icona riservata a imprenditori, politici e membri dell’élite da oltre mezzo secolo. La prima generazione debuttò nel 1967 sotto il brand Toyota come ammiraglia di rappresentanza, pensata per rivaleggiare con le berline di lusso occidentali, ma senza ostentazione. Nel tempo, Century ha mantenuto il suo ruolo quasi regale, tanto da diventare l’auto ufficiale della Casa Imperiale Giapponese.

Negli ultimi anni, però, Toyota ha iniziato a sperimentare. Dopo la berlina tradizionale, nel 2023 è arrivato il Century SUV, un modello che ha aperto il marchio a un pubblico più ampio (pur rimanendo confinato al mercato interno). E ora, il passo decisivo: Century diventa un brand indipendente, con una propria identità e gamma. Durante la presentazione al Salone dell’auto di Tokyo, il presidente del gruppo Akio Toyoda, ha evidenziato come prima Century non avesse un posizionamento chiaramente definito e che ci fosse bisogno di qualcosa che andasse oltre Lexus per permettere al brand premium di poter osare e muoversi più liberamente.

Il concept del primo modello

A introdurre il nuovo corso è stata la Century Coupé Concept, una gran turismo a due porte che unisce linee fluide e proporzioni imponenti. Il design mescola eleganza e potenza: cofano lungo, parafanghi scolpiti e una coda corta che trasmette solidità e dinamismo. La firma luminosa sottile e la calandra imponente mantengono una chiara continuità con i modelli precedenti, ma reinterpretati con un linguaggio moderno e più internazionale.

All’interno, l’abitacolo rappresenta la massima espressione del lusso giapponese: materiali naturali, legni pregiati, pelle Nabuk e inserti in alluminio satinato si fondono in un ambiente dove silenzio e comfort sono assoluti. Ogni dettaglio è curato con precisione artigianale, dalla cucitura dei sedili alla retroilluminazione ambientale ispirata alle lanterne tradizionali. Sul fronte tecnico, Toyota non ha ancora diffuso dati ufficiali, ma ha lasciato intendere che la nuova Century Coupé utilizzerà una piattaforma ibrida plug-in ad alte prestazioni, condivisa in parte con Lexus, con l’obiettivo di garantire potenza, fluidità e rispetto per l’ambiente.

Anche GR diventa un brand a sé

L’annuncio di Century come marchio indipendente arriva insieme a un’altra novità strategica: anche GR (Gazoo Racing), la divisione sportiva del gruppo, diventa un brand autonomo. La nuova struttura di Toyota si articolerà quindi in tre poli principali:

GR, dedicato alle performance e al motorsport;

Lexus, orientato al mercato premium e ai modelli globali di fascia alta;

Century, posizionato all’apice, per il lusso su misura.

Un modo per chiarire la gerarchia interna e, allo stesso tempo, differenziare in modo netto l’offerta del gruppo. Secondo gli analisti, questa mossa rappresenta un tentativo di Toyota di rafforzare la propria presenza nei segmenti di prestigio, un terreno su cui Lexus ha già costruito un solido successo, ma dove Century può portare un valore aggiunto: la tradizione.