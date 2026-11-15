Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Toyota

Toyota è un punto di riferimento del mercato delle quattro ruote, di cui è leader per volumi di vendita da alcuni anni. L’azienda nipponica guarda al futuro e ha in cantiere diversi progetti, con l’obiettivo di sostenere la crescita e rafforzare la sua posizione nel settore.

Un ruolo chiave per il futuro della Casa nipponica lo ricopriranno le nuove tecnologie, con lo sviluppo di soluzioni inedite pensate per la mobilità e la produzione industriale. Il focus delle attività di Toyota si articolerà tra intelligenza artificiale, software, robotica e batterie di nuova generazione.

Un tassello dopo l’altro, quindi, l’azienda punta a rendere più efficiente e ottimizzata la sua attività produttiva, migliorare la qualità e le capacità dei suoi veicoli e offrire un servizio più completo e soddisfacente alla clientela.

Per anticipare le novità dell’azienda, è stato organizzato un evento presso il centro di ricerca e sviluppo per il Nord America, situato a Saline, nel Michigan. Tale appuntamento è stato l’occasione per svelare i principali progetti per i prossimi anni.

Più efficienza

Il 2028 sarà un anno molto importante per Toyota, che punta a introdurre i sistemi di assistenza alla guida autonoma di livello L2++, che saranno disponibili, inizialmente, solo su alcuni modelli. Un ruolo chiave sarà ricoperto da Arene, la piattaforma software di Toyota progettata per sviluppare e aggiornare le applicazioni dei veicoli. Il sistema debutterà su Toyota RAV4 e Lexus ES e sarà poi disponibile, entro il 2030, su circa 50 modelli e su un totale di circa 10 milioni di veicoli.

Per il futuro delle attività produttive, invece, Toyota investirà su robotica e intelligenza artificiale, da integrare nei processi industriali. Per quanto riguarda la robotica, in particolare, si prevedono tre livelli, con capacità crescenti, fino alla possibilità di realizzare sistemi in cui persone e macchine lavorano fianco a fianco. Complessivamente, sono in arrivo 6,3 miliardi di dollari entro il 2028 per il rinnovamento degli impianti (dell’azienda stessa e dei fornitori) con l’installazione di circa 150 mila robot.

Nel frattempo, l’azienda continua a crescere e sta facendo segnare anche numeri record in Italia, confermando il suo ruolo centrale nel nostro mercato.

L’elettrificazione al centro

C’è grande attenzione anche per l’elettrificazione, con lo sviluppo di sistemi ibridi e batterie di nuova generazione. In particolare, tra le batterie, sono in arrivo nuovi sistemi di accumulo agli ioni di litio con celle prismatiche che ridurranno l’altezza (del 20%) e aumenteranno l’efficienza (sempre del 20%).

Oltre agli ioni di litio, prosegue a ritmo serrato il programma di sviluppo delle batterie allo stato solido. Toyota vuole far debuttare questa tecnologia su un futuro modello entro la fine del 2028, un’innovazione che dovrebbe garantire una maggiore densità energetica e tempi di ricarica notevolmente più rapidi.

Un nuovo marchio

L’evento in Michigan ha fatto infine da palcoscenico per la presentazione di Scion by Toyota, un nuovo marchio destinato al mercato statunitense e focalizzato su veicoli specializzati. Il primo modello di questa gamma è il KEI-01, un veicolo commerciale ultracompatto e leggero, assemblato nell’Indiana e omologato come Low-Speed Vehicle.