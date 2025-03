Toyota non abbandonerà la strada della tradizione per la sua gamma di auto sportive: la divisione sportiva continuerà a proporre motori benzina e anche il cambio manuale

Fonte: Ufficio Stampa Toyota La gamma GR seguirà la tradizione

Nel corso degli ultimi anni, Toyota ha mostrato un grande interesse nello sviluppo della sua gamma GR (Gazoo Racing) con l’obiettivo di realizzare una famiglia di modelli sportivi, pensati per soddisfare le esigenze e i gusti degli appassionati offrendo, nello stesso tempo, modelli più accessibili rispetto alle supercar, sempre più costose. La linea Toyota GR si rivolge a una nicchia del mercato delle quattro ruote che, per il momento, l’azienda nipponica non intende deludere. Uno dei temi centrali per il futuro del segmento delle auto sportive è rappresentato dall’elettrificazione.

Il passaggio, spesso forzato, a una mobilità a zero emissioni non piace a molti appassionati, sempre alla ricerca di nuovi modelli caratterizzati da un comparto tecnico “tradizionale”, con motori benzina e anche con un cambio manuale. Un’anticipazione di quelle che saranno le scelte future di Toyota in merito alla gamma di vetture sportive è arrivata da un dirigente dell’azienda, Sean Hanley, marketing and franchise operations manager della divisione australiana del colosso nipponico. Le anticipazioni fornite dal manager sono molto interessanti e anticipano un futuro ricco di novità per gli appassionati di auto sportive. Andiamo, quindi, a vedere qual è la strategia per il prossimo futuro che Toyota intende adottare.

La strategia è chiara

Toyota sta procedendo con un programma di elettrificazione molto ambizioso. Dopo aver conquistato il mercato con le sue auto ibride, infatti, la Casa nipponica sta, modello dopo modello, arricchendo anche la sua gamma elettrica, confermandosi un punto di riferimento di tutto il settore automotive oltre che il primo produttore di auto al mondo. La strategia di Toyota sta dando i suoi frutti. La scelta di non investire subito il 100% delle risorse nell’elettrico ma di avviare una transizione graduale sta garantendo ottimi risultati, sia nel settore delle ibride che in quello delle elettriche.

Resta sul tavolo, però, il futuro della divisione sportiva GR. Si tratta, in questo momento, di una risorsa importante per Toyota che punta a soddisfare le esigenze degli appassionati di auto ad alte prestazioni con modelli “tradizionali” come la piccola sportiva Yaris GR. Per il momento, la gamma GR continuerà ad essere un punto di riferimento assoluto per il futuro del costruttore nipponico. La strategia sembra già essere stata definita nei minimi dettagli. Toyota ha le idee chiare su quello che sarà il prossimo futuro dei modelli GR.

Focus sulla tradizione

Come anticipato dal manager dell’azienda, la gamma Toyota GR continuerà a proporre soluzioni legate all’utilizzo di motori a combustione, con l’obiettivo di offrire un’esperienza di guida tradizionale e autentica, in tutti i dettagli, dal sound al comportamento delle vetture. C’è anche la volontà di preservare il cambio manuale, un elemento centrale per moltissimi appassionati e necessario per preservare il carattere sportivo dei modelli GR. Le sportive di Toyota “non scompariranno presto” e non saranno sostituite da modelli elettrici. Nell’intervista rilasciata da CarSales, Sean Hanley ha chiarito “i motori a combustione e le trasmissioni manuali esisteranno ancora per molto, molto tempo”. La gamma GR ha ancora tanto da dire nel corso dei prossimi anni, nonostante gli investimenti, sempre maggiori, di Toyota nel settore delle auto elettrificate.