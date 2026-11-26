I colossi nipponici hanno annunciato la Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA) e l'associazione dei produttori di componentistica (JAPIA)

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images Collaborazione tra Toyota, Nissan e Honda

Dal prossimo anno quattordici costruttori giapponesi della filiera delle quattro ruote, tra cui Toyota, Nissan e Honda, collaboreranno per l’unificazione di elementi come acciaio, resine e cablaggi elettrici per abbassare i costi connessi con la diversità nelle forniture allo scopo di sbaragliare la concorrenza cinese. Mentre in Europa si cerca di arginare l’offensiva del Paese del Dragone con i dazi, in Giappone hanno capito che l’unione fa la forza e occorrerà cooperare a livello industriale per rimanere al vertice della piramide dell’automotive.

Il progetto congiunto entrerà nella fase operativa a partire dall’anno fiscale 2027, focalizzandosi inizialmente su tre presupposti fondamentali dell’architettura di un’automobile: l’acciaio, le resine plastiche e i cablaggi elettrici. In occasione di una conferenza stampa, a Tokyo, il presidente di JAMA Koji Sato, vicepresidente di Toyota Motor Corporation, ha dichiarato come l’obiettivo non sia quello di appiattire l’identità dei singoli brand, ma accumulare risorse finanziarie e ingegneristiche da reinvestire nelle tecnologie di domani.

Cambio di vedute

Per decenni, il sistema produttivo locale si è fondato sul modello del keiretsu e su una progettazione sartoriale estrema. Ogni costruttore giapponese stabiliva ai propri fornitori specifiche tecniche proprietarie, capitolati esclusivi e protocolli di collaudo differenti anche per i materiali basici. La suddivisione, che in passato offriva un controllo totale sul dettaglio, oggi rappresenta un limite logistico e, di conseguenza, economico per le Case produttrici.

Il mercato si è evoluto e la transizione green, la guida autonoma e le architetture software-defined richiedono un approccio totalmente diverso. I major nipponici per tenere il passo del repentino sviluppo dei competitor cinesi, basato anche su prezzi aggressivi, devono aiutarsi sul piano dei futuri investimenti. Più che una scelta la cooperazione rappresenta uno sforzo necessario per la sopravvivenza stessa del comparto.

Circa l’acciaio, utilizzato nelle vetture moderne in grandi quantità per scocche e telai, le aziende giapponesi unificheranno i criteri di valutazione della qualità e consolideranno le numerose leghe a basso volume in un catalogo condiviso. Il processo consentirà alle acciaierie di realizzare lotti più ampi e continui, abbattendo gli sprechi e semplificando gli approvvigionamenti dell’industria delle quattro ruote.

Elementi chiave della filiera

Il lavoro in merito alle resine plastiche riguarderà i materiali riciclati imposti dalle normative ambientali sempre più stringenti, sia in Giappone che nel Vecchio Continente. Nel Paese del Sol Levante ciascun produttore adottava parametri differenti per testare la resistenza meccanica, la rigidità e la durabilità delle plastiche rigenerate, obbligando i fornitori chimici a moltiplicare i test di certificazione. Con una parificazione degli standard di valutazione i major, tra cui Toyota, Nissan e Honda, avranno costi di omologazione inferiore, accelerando il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità fissati dai burocrati.

Per quanto concerne i cablaggi elettrici c’è ampia varietà nell’industria giapponese, dove circolano attualmente circa settantamila varianti diverse di cablaggi. Un mix di codici colore, connettori e specifiche d’ordine che rende la produzione sin troppo artigianale e ostacola il processo di automazione negli impianti. L’accordo prevede una ridefinizione delle formulazioni cromatiche e, con specifiche comuni a tutti, gli assemblaggi risulteranno più rapidi, con potenziali benefici futuri anche per la rete di riparazione e ricambistica. Un passo in avanti notevole per l’intera filiera delle quattro ruote nipponica che mira a mettere i bastoni tra le ruote all’avanzata dei potenti major cinesi.