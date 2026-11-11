Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images Il nuovo sistema ibrido Multi-Path di Toyota

La capacità di non fermarsi mai è alla base del successo commerciale del marchio dei Tre ellissi. In Giappone l’amore per le auto si traduce in innovazioni che impattano sull’intera industria globale delle quattro ruote. Toyota sta dimostrando una visione strategica superiore alla concorrenza, puntando su soluzioni multi energia e architetture all’avanguardia.

L’ultima grande novità è sistema ibrido di nuova generazione destinato alle future piattaforme Multi-Path, elaborato attorno a un nuovo motore quattro cilindri progettato fin dall’inizio per l’elettrificazione. Il cuore del nuovo progetto è un motore 1,5 litri quattro cilindri in linea, disponibile in versione aspirata e turbo. La prima versione dovrebbe garantire performance paragonabili a quelle dell’attuale 1,8 litri e del tre cilindri 1,5 litri, con un’unità concepita per integrarsi con la parte elettrica sin dalla fase di progettazione.

Migliorare l’efficienza

L’obiettivo dei tecnici è offrire un sistema in grado di abbattere i consumi del 15%, grazie alla riduzione degli attriti, a una gestione termica migliore e a minori dispersioni elettriche. In che modo? L’innovazione ruota intorno a motori elettrici evoluti, unità di controllo della potenza e inverter più leggeri e compatti. Gli elementi sono sviluppati insieme al motore termico, come un unico powertrain, per offrire ingombri ridotti e un peso minore.

Il progetto, sviluppato in parallelo a una nuova piattaforma multi-tecnologica, consente di ottimizzare gli spazi all’interno del vano motore e di realizzare proporzioni del veicolo più eleganti, in linea con la tradizione Toyota. Questa architettura è concepita per adattarsi a modelli elettrici a batteria, ibridi plug-in e ibridi full hybrid, senza alcun compromesso in termini di performance. Migliorando la gestione termica si possono limitare le dispersioni elettriche e migliorare l’aerodinamica, con una riduzione del coefficiente Cx.

Ufficio Stampa Toyota

La piattaforma Multi-Path

Le future piattaforme si integreranno a veicoli full electric, ibridi plug-in e full hybrid. Il nuovo approccio offrirà la possibilità di adattarsi alle richieste di diverse tipologie di clienti. I tecnici Toyota ci hanno già sorpreso con progressi che hanno fatto scuola in passato. Per continuare a essere la prima scelta al mondo degli automobilisti gli ingegneri hanno in mente una gamma di propulsori, a partire da un sistema ibrido di nuova generazione, concepito per supportare la flessibilità nello sviluppo e nella produzione di domani.

Il sistema risulterà compatibile con carburanti rinnovabili e carbon neutral, e non si esclude la possibilità di commercializzare all’esterno le tecnologie sviluppate internamente. Aspettiamoci una nuova generazione di veicoli con un cofano più basso per rispondere al mix di motorizzazioni che invoca il car market 2.0. La minore altezza del motore e dell’intero sistema ibrido offrirà la possibilità di ridurre l’altezza del cofano e di ottenere proporzioni più dinamiche. I designer avranno quindi maggiore libertà nella creazione dello stile.

La Casa giapponese prevede di aumentare le vendite dei suoi nuovi motori e delle tecnologie ibride, dando filo da torcere alle innovative tecnologie realizzate dai competitor cinesi. L’architettura comune offrirà agli stabilimenti produttivi la possibilità di adattarsi rapidamente agli stravolgimenti di un mercato sempre più variegato. Per rimanere il marchio con più vendite al mondo i tecnici hanno già l’arma giusta per i prossimi anni.