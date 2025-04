Fonte: Ufficio Stampa Toyota Il nuovo RAV4 sarà prodotto negli Usa? Cambio di strategia per Toyota

Toyota è il primo produttore di auto al mondo e una buona parte del suo successo la deve al mercato americano, dove i modelli della Casa nipponica sono sempre tra i più apprezzati. Lo spettro dei dazi voluti da Trump rappresenta un elemento di incertezza per il futuro dell’azienda, che sta già valutando le contromisure. Con una nuova strategia, infatti, Toyota punta a spostare una parte della produzione all’interno dei confini americani. In particolare, l’azienda sta valutando di produrre negli Usa uno dei modelli chiave della sua gamma, il Toyota RAV4 che, con la nuova generazione, sarebbe dovuto essere prodotto in Canada e in Giappone.

Ad anticipare il progetto è stato un report di Reuters che ha ricevuto informazioni in merito da tre diverse fonti. La notizia, anche se non c’è ancora una conferma ufficiale, può essere considerata come qualcosa di molto concreto e non di un semplice rumor. Toyota sta già lavorando a un riassetto generale delle sue attività e punta a giocare d’anticipo per evitare nuovi possibili dazi da parte dell’amministrazione americana che ha dimostrato, in più occasioni, la sua imprevedibilità, soprattutto per quanto riguarda le scelte legate alla protezione dell’economia interna.

Una nuova strategia

Per superare l’ostacolo dei dazi, Toyota intende rafforzare le sue attività produttive negli Stati Uniti. L’attenzione dell’azienda si starebbe concentrando su un suo stabilimento in Kentucky dove, per il prossimo futuro, potrebbe arrivare un nuovo investimento mirato a incrementare la produzione di Toyota RAV4. Il SUV, infatti, viene già prodotto negli Stati Uniti, ma la Casa nipponica puntava a ottimizzare le attività produttive per assemblare il modello solo in Canada e in Giappone.

Le unità prodotte in questi Paesi sarebbero state poi importate negli Usa. Il cambio di strategia riguarda la nuova generazione di Toyota RAV4, attesa sul mercato entro la fine dell’anno (ma già in piena fase di pre-produzione). Secondo quanto riferito da Reuters, al momento, l’azienda non avrebbe ancora preso una decisione definitiva in merito, anche perché sono in fase di valutazione diversi aspetti tecnici legati alle catene di approvvigionamento dei componenti.

In ogni caso, l’avvio della produzione del Nuovo Toyota RAV4 in Kentucky richiederà del tempo. Le indiscrezioni confermano che bisognerà attendere il 2027 prima di poter registrare la partenza della produzione di serie del nuovo SUV. A influenzare la decisione finale dell’azienda potrebbero giocare un ruolo di primo piano i colloqui in corso tra i dirigenti di Toyota e l’amministrazione americana.

Un modello chiave

Il Toyota RAV4 è un modello chiave della gamma Toyota. Nel corso del 2024, infatti, il SUV è stato il veicolo più venduto sul mercato americano con oltre 475 mila unità. La nuova generazione segnerà un importante salto in avanti per il modello e il cambio di strategia di Toyota potrebbe garantire che, almeno in parte, la produzione resti negli Usa. Attualmente, Toyota ha 11 stabilimenti negli Stati Uniti. Questi stabilimenti producono circa la metà delle auto che l’azienda vende sul mercato a stelle e strisce. Per una conferma ufficiale in merito alla nuova strategia della Casa nipponica sarà necessario attendere le prossime settimane.