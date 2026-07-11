Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Getty Images Giornate da traffico con bollino rosso e nero a luglio

Siamo entrati nel vivo della stagione estiva. Molti italiani hanno già raggiunto le mete di villeggiatura, ma il volume maggiore di partenze è atteso proprio nelle prossime settimane. Che si scelga l’auto o la moto per godersi qualche giorno di meritato relax, è fondamentale conoscere in anticipo quali saranno le giornate più critiche per la viabilità, così da pianificare una “partenza intelligente” ed evitare di trascorrere ore bloccati sotto il sole. Come spesso capita, luglio è un momento critico per muoversi sulle arterie dello Stivale, e quest’anno non fa eccezione.

I weekend di fuoco

Secondo le analisi di Viabilità Italia, il mese di luglio sarà caratterizzato da una serie di appuntamenti critici, concentrati prevalentemente nei fine settimana. Le autorità hanno individuato tre weekend principali da monitorare con estrema attenzione: quello del 10-12 luglio, quello del 17-19 luglio e quello del 24-26 luglio.

In queste date, la criticità da bollino rosso (traffico molto intenso) si manifesterà con una precisione quasi matematica: la sera del venerdì, quando iniziano i primi spostamenti di massa; la mattina del sabato, momento di picco per le partenze; e infine la sera della domenica, caratterizzata dai rientri verso le grandi città. Un’attenzione particolare va riservata alla fine del mese: mercoledì 30 e giovedì 31 luglio vedranno una concentrazione di traffico da bollino rosso che durerà per l’intera giornata del 31, segnando l’inizio del grande esodo di agosto.

Il focus sull’Autostrada del Brennero

Per chi viaggia lungo l’asse nord-sud, le previsioni dell’Autostrada del Brennero offrono un quadro ancora più dettagliato, introducendo il temuto bollino nero (traffico critico). Nel dettaglio:

weekend del 10-12: la situazione sarà particolarmente difficile domenica 12 pomeriggio in direzione Brennero e sabato 11 mattina in direzione Modena;

la situazione sarà particolarmente difficile domenica 12 pomeriggio in direzione Brennero e sabato 11 mattina in direzione Modena; weekend del 17-19 e 24-26: questi sono i periodi più a rischio. In direzione Brennero, il bollino nero è previsto per il sabato mattina e l’intera giornata di domenica. In direzione Modena, la criticità massima si toccherà nelle mattinate di sabato e domenica.

Restrizioni per i mezzi pesanti

Un fattore che influisce sulla fluidità della circolazione è il divieto di transito per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate. Per favorire gli automobilisti, sono previsti blocchi nelle giornate di sabato (solitamente dalle 08.00 alle 16.00) e di domenica (dalle 07.00 alle 22.00). Sono inoltre previsti divieti specifici per i venerdì pomeriggio del 24 e del 31 luglio, a partire dalle ore 16.00.

I consigli della Polizia di Stato per un viaggio sicuro

Oltre alla scelta dell’orario, la Polizia di Stato ricorda che la sicurezza dipende dal comportamento di chi guida. Prima di partire, è essenziale verificare l’efficienza del veicolo, sistemare i bagagli in modo equilibrato per non sovraccaricare l’auto e assicurarsi di essere riposati, evitando pasti pesanti o alcolici.

Durante il tragitto, le regole d’oro rimangono la moderazione della velocità, il mantenimento della distanza di sicurezza e l’uso corretto delle cinture di sicurezza, anche per i passeggeri posteriori. È fondamentale non distrarsi con il cellulare e fare soste frequenti per mantenere alta la soglia di attenzione. Sembrano cose scontate, ma leggendo e verificando cosa accade sulle strade è bene ribadire anche ciò che suona ovvio ai più.