ANSA Milioni di auto in movimento sulle strade italiane durante il Ponte dell'Immacolata

Durante il Ponte dell’Immacolata, le strade italiane si preparano a registrare un vero e proprio esodo di autoveicoli. Secondo le stime di Anas saranno circa 31,4 milioni gli spostamenti verso le località montane, i capoluoghi e i centri commerciali per shopping o gite ai mercatini di Natale. Numeri che confermano quanto la mobilità nel periodo festivo rappresenti un fenomeno di massa, coinvolgendo non solo le grandi città ma anche i territori più periferici.

“In queste festività caratterizzate da spostamenti di breve e media percorrenza – ha dichiarato Claudio Andrea Gemme, Amministratore Delegato di Anas – chiediamo a chi si mette in viaggio di rispettare i limiti di velocità, le distanze tra i veicoli e di evitare qualsiasi tipo di distrazione alla guida, innanzitutto con l’uso del cellulare. Inoltre, dotarsi, come previsto dalla normativa nazionale, di catene a bordo o di pneumatici invernali”. Un monito chiaro che unisce sicurezza e rispetto delle regole, in un periodo dell’anno in cui la mobilità diventa particolarmente complessa.

Un flusso destinato a crescere

La previsione di traffico sulle strade Anas evidenzia come il flusso sia destinato a crescere in maniera costante. Il pomeriggio del venerdì e sabato mattina saranno le finestre più critiche per gli spostamenti da e verso i grandi centri urbani, mentre lunedì pomeriggio sarà la volta dei rientri verso le città, con possibili congestioni soprattutto sulle direttrici principali.

Gli itinerari più interessati saranno quelli in direzione sud, verso le località di provincia, lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica, ma anche le uscite dai centri urbani. Tra le arterie maggiormente sollecitate figurano la A2 Autostrada del Mediterraneo, che attraversa Campania, Basilicata e Calabria, le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria, le autostrade siciliane A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo, la statale 131 Carlo Felice in Sardegna. Nel Lazio, la SS148 Pontina e la SS7 Appia garantiranno i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio.

Il flusso al nord interesserà invece i Raccordi Autostradali RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle D’Aosta, la SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e la SS51 di Alemagna in Veneto. Una rete capillare che copre tutta la penisola, a testimonianza di come il Ponte dell’Immacolata sia ormai un appuntamento nazionale che muove milioni di cittadini.

I divieti per i veicoli pesanti

In questa cornice, Anas ricorda l’importanza di osservare i divieti per i veicoli pesanti: domenica 7 e lunedì 8 dicembre, infatti, è in vigore il divieto di transito dalle 9 alle 22. Una misura che contribuisce a rendere più scorrevole il traffico delle autovetture e a prevenire possibili incidenti sulle arterie più trafficate.

Oltre ai divieti, il consiglio degli esperti resta quello di dotarsi di pneumatici invernali o catene a bordo, strumenti indispensabili per affrontare eventuali tratti montani o condizioni meteorologiche avverse. La prudenza alla guida si conferma dunque come elemento centrale per garantire che gli spostamenti festivi si svolgano senza incidenti.

Per chi si muove verso i mercatini di Natale o le mete sciistiche, il Ponte dell’Immacolata diventa così un test per la mobilità italiana, un banco di prova della capacità delle infrastrutture e della responsabilità dei conducenti. La combinazione tra traffico intenso, possibili condizioni meteo sfavorevoli e flussi concentrati richiede attenzione e pianificazione.