Fonte: iStock Traffico a Pasqua e Pasquetta, le previsioni su strade e autostrade

Pasqua si avvicina e se siete intenzionati a spostarvi a bordo della vostra auto dovrete armarvi di tanta pazienza. Il prossimo fine settimana è tra i più attesi dell’anno e tutti gli italiani hanno intenzione di fare festa. I numeri stimati fanno presagire un assalto ai luoghi incantevoli del Belpaese. C’è chi sceglierà il mare e chi la montagna, senza dimenticare le città d’arte. Con l’avvicinarsi delle date pasquali, infatti, la situazione legata al traffico viene considerata da bollino rosso.

Il prossimo weekend sarà intensissimo sulla rete stradale e autostradale italiana, complice un ponte prolungato. In base ai dati dell’Anas (Gruppo FS Italiane), saranno oltre 6 milioni i viaggiatori attesi sulla rete stradale durante le festività pasquali. Già da stasera il traffico aumenterà sino a toccare il picco nei giorni di sabato 19 aprile, domenica 20 aprile e lunedì 21 aprile. La giornata di domani potrebbe essere la prima in cui vi troverete, nel pomeriggio e in serata, degli ingorghi, con un incremento stimato del +11% rispetto alla media. Si attendono lunghe file sull’A2 Autostrada del Mediterraneo, la SS1 Aurelia, la SS16 Adriatica, la SS106 Jonica e il Grande Raccordo Anulare. In tal senso è previsto il divieto di circolazione per i mezzi pesanti (>7,5 t) dalle 14:00 alle 22:00.

Traffico da bollino rosso

Sabato 19 aprile, soprattutto nelle località turistiche del Centro e del Sud, è previsto in mattinata il grande esodo. Nel pomeriggio, invece, dovrebbe registrarsi una prima riduzione dei flussi, con una diminuzione stimata dall’Anas del -4% rispetto a un tradizionale sabato di inizio primavera. Il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sarà in vigore dalle 9:00 alle 16:00. La giornata di Pasqua, invece, dovrebbe risultare più tranquilla sulle strade, con un calo stimato del 12%, e punte fino al -14% sugli itinerari di lunga percorrenza. Il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sarà attivo dalle 9:00 alle 22:00.

Passando a lunedì 21 aprile, invece, la mattinata sarà il momento di approfittare di una leggera diminuzione di flusso di veicoli. Nel pomeriggio e in serata si prevede, nuovamente, un forte aumento dei flussi per gite fuori porta e rientri brevi +10% nel Sud e sulle isole e +15% al Centro. I mezzi pesanti non circoleranno dalle 9:00 alle 22:00. Si prevedono temperature miti (massime intorno ai 18-19°C), con una tendenza alla stabilità soprattutto nelle Regioni del Meridione. Al Nord, nella zona della pianura padana, ci si attende un fine settimana pasquale all’insegna della nuvolosità diffusa. Potrebbero esserci delle piogge intermittenti, specie nella giornata di Pasqua in Lombardia. Nel Centro Italia, il meteo sarà clemente con alternanza di sole e nubi, e temperature primaverili. Al Sud e sulle isole, come Napoli, Palermo e Cagliari, splenderà il sole. In tanti preferiranno uno spostamento verso il mare nella giornata di Pasquetta.

Si attendono code anche tra il 25 aprile e il 1° maggio. Giovedì 24 aprile, il giorno prima della Festa della Liberazione, Anas ha previsto un aumento di circa il 12% rispetto alla media del giovedì. Un ulteriore esodo è atteso per la settimana successiva, quando mercoledì 30 aprile è programmata una crescita del 9% rispetto a un mercoledì medio. Il controesodo avverrà tra venerdì 2 e domenica 4 maggio, con picchi del traffico del +12% in particolare il venerdì. Saranno prese d’assalto l’A2 Autostrada del Mediterraneo; il Grande Raccordo Anulare; la statale SS1 Aurelia; la Statale SS16 Adriatica; la statale SS106 Jonica e la statale SS38 in Lombardia.

I consigli per evitare il traffico

Prima di iniziare l’avventura pasquale a bordo della vostra auto vi suggeriamo di fare i classici controlli di routine (olio, acqua e altri liquidi), freni e pneumatici. Non dimenticatevi il passaggio alle gomme estive. Per evitare le code potreste fare affidamento sugli strumenti di pagamento elettronico dei pedaggi autostradali. UnipolMove e MooneyGo hanno dato una valida alternativa al sistema Telepass. Al volante prestate attenzione alla strada e alle informazioni che potrebbero scongiurare un pericolo. Nonostante gli aggiornamenti in tempo reale non significa che non ci saranno disagi nella circolazione. Occhi aperti e buona Pasqua.