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iStock Gli interventi di manutenzione della rete ferroviaria causeranno rallentamenti e ritardi

Le prossime settimane saranno particolarmente difficili per il settore ferroviario italiano. Da Nord a Sud, infatti, la rete italiana sta registrando diverse attività di manutenzione e aggiornamento che si svolgeranno tra il mese di luglio e il mese di agosto. Attualmente, sono attivi circa 1.300 cantieri. Per questo motivo, le prossime settimane potrebbero essere accompagnate da ritardi notevoli per i viaggiatori. Andiamo ad analizzare la questione nei dettagli, evidenziando anche quali sono le tratte che saranno più interessate dai lavori e per cui sarà necessario mettere in conto dei ritardi o dei tempi di percorrenza più lunghi.

Un’estate complicata

Con circa 1.300 cantieri aperti, la rete ferroviaria italiana sta vivendo un periodo di profondo aggiornamento, con interventi basati su oltre 11 miliardi e mezzo di euro di investimenti. Secondo Rfi (Rete Ferroviaria Italiana), gli interventi di manutenzione sono stati programmati in modo specifico in questo periodo che si caratterizza per un traffico mediamente più basso, nonostante il periodo di esodo per le vacanze estive. Di conseguenza, i lavori in corso dovrebbero avere un impatto inferiore sulla mobilità. Il rischio di ritardi, per i prossimi mesi, è inevitabile e i viaggiatori dovranno organizzarsi per affrontare tutte le avversità.

Le tratte più colpite

Gli interventi in corso non dovrebbero rallentare troppo gli spostamenti, soprattutto per quanto riguarda il raggiungimento delle mete turistiche più battute. Le linee Tirrenica e Adriatica, ad esempio, saranno garantite per tutto il periodo estivo. Allo stesso modo, è prevista una copertura completa per i collegamenti verso la Liguria e verso la Puglia. Ricordiamo, in ogni caso, che il sito di Trenitalia propone una sezione dedicata alle informazioni per i viaggiatori, con tutti i dettagli per i lavori programmati.

Uno degli interventi più importanti, per quanto riguarda le infrastrutture, in questo periodo sarà la sostituzione del cavalcaferrovia “Ponte al Pino”, situato nel nodo ferroviario di Firenze. Si tratta di una tratta che collega il centro di Firenze con Campo di Marte. La prima fase dei lavori terminerà il 10 luglio, mentre una seconda parte è fissata per il 26-30 luglio.

Questo intervento porterà a una temporanea sospensione della circolazione ferroviaria sulle tratte Firenze Campo di Marte-Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte-Firenze Santa Maria Novella, con effetti anche sui treni nazionali. I treni a lunga percorrenza sfrutteranno la linea Tirrenica, con un incremento della percorrenza. Ad agosto, invece, ci saranno dei lavori sulla linea Milano – Venezia dell’Alta Velocità con un’interruzione della circolazione dal 2 al 16 agosto tra Verona e Vicenza, mentre dal 10 al 17 agosto è previsto uno stop tra Piacenza Est e Melegnano, lungo la linea Milano – Bologna.

Altri interventi sono previsti sulla Milano – Genova, tra il 20 luglio e il 29 agosto (con 9 giorni di chiusura già in programma), e sulla Firenze-Roma, dal 10 al 28 agosto, con un conseguente aumento della percorrenza. Il quadro è abbastanza chiaro: nel corso delle prossime settimane, infatti, la rete ferroviaria sarà aggiornata e, in alcuni casi, la circolazione sarà pesantemente condizionata. Si tratta, però, di una necessità per poter garantire un miglioramento dei servizi nel lungo periodo.