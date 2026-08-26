Il maltempo che sta caratterizzando questa seconda metà del mese di agosto può rappresentare un rischio significativo per gli spostamenti. Un esempio in tal senso è rappresentato da quanto avvenuto nelle ultime ore sulla SS 148 Pontina.
Una tromba d’aria ha colpito un tratto della strada statale causando la caduta di alberi che, almeno in parte, hanno ostacolato gli automobilisti, costretti a rallentare per evitare i rami sulla strada. Un video mostra, chiaramente, quanto è accaduto.
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Una tromba d’aria improvvisa
Una testimonianza evidente di quanto accaduto arriva dai filmati realizzati dagli automobilisti e pubblicati dalla pagina Instagram di Radio Roma, come potete vedere direttamente dal post riportato qui di sotto.
Le immagini mettono in evidenza gli effetti della tromba d’aria che ha fatto volare via diversi detriti, rimasti per un po’ di tempo in alta quota prima di ricadere a terra.
Nella seconda parte del post, invece, si nota un albero abbattuto dal vento che ostacola la marcia delle auto, occupando, in parte, una delle carreggiate della SS 148 Pontina.
Al momento, fortunatamente, non risultano incidenti legati alla tromba d’aria che, in ogni caso, ha causato un rallentamento del traffico veicolare, costringendo gli automobilisti a ridurre la velocità e, in alcuni casi, a spostarsi nella corsia adiacente, in modo da evitare l’impedimento.
Considerando il maltempo di questi giorni, non possiamo escludere che nuovi fenomeni di questo tipo si ripresentino, anche in aree diverse. Per questo motivo è fondamentale muoversi con attenzione, rispettando il Codice della Strada e i limiti previsti.
Cosa fare in questi casi
Una tromba d’aria può rappresentare una minaccia seria per chi si muove in auto o con altri veicoli, soprattutto su una strada ad alto scorrimento, dove la velocità può raggiungere valori elevati.
I rischi sono diversi. Il principale, come visto nel video, è quello legato alla presenza di ostacoli lungo la carreggiata. Il vento, infatti, potrebbe far cadere alberi o spostare oggetti di vario tipo.
Per gli automobilisti è importante seguire le norme di circolazione, riducendo la velocità e mantenendo una distanza di sicurezza dal veicolo che precede la propria marcia.
Attenzione anche alle luci, che devono essere sempre accese per poter garantire la massima visibilità. Conviene chiudere i finestrini, in modo da evitare che oggetti esterni finiscano nell’abitacolo, con il rischio di distrarre il conducente.