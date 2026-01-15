iStock Il caso incredibile è avvenuto in Belgio

Il 2026 è iniziato con un nuovo caso di violazione delle norme stradali che ha dell’incredibile tanto da sembrare quasi una messa in scena. Il fatto, però, è accaduto realmente ed è stato riportato dal magazine specializzato Autonews.fr. Lo scorso 2 gennaio 2026, intorno alla mezzanotte, su una strada provinciale nella provincia di Anversa, in Belgio, una pattuglia della Polizia locale ha fermato un’auto per un controllo di routine. La vettura percorreva la strada molto lentamente, fermandosi subito dopo aver visto il posto di blocco. Gli agenti si sono subito resi conto che qualcosa non andava. Alla guida c’era un bambino di 12 anni mentre il padre era seduto sul sedile del passeggero, dichiarandosi “troppo ubriaco” per poter mettersi alla guida. A bordo del veicolo c’era anche la madre del bambino.

Cosa è successo

A bordo del veicolo fermato c’era un’intera famiglia: i due genitori, oltre ad alcuni figli minori. A sorpresa, però, non erano i genitori alla guida. Il padre era seduto sul sedile del passeggero mentre la madre era seduta dietro, insieme ad alcuni figli. Alla guida c’era, invece, un altro figlio della coppia. Il problema, però, era l’età del bambino pari ad appena 12 anni. Il ragazzo, quindi, non poteva in alcun modo mettersi alla guida di un’auto. La giustificazione data dai genitori è stata ancora più incredibile: il padre, infatti, ha dichiarato di essere troppo ubriaco per poter mettersi alla guida. Non è chiaro se anche la madre fosse ubriaca o meno. I due, però, hanno “ceduto” il posto di guida al loro figlio di 12 anni che probabilmente aveva già maturato una certa esperienza nell’uso di un’auto (nonostante a quell’età non sia possibile ottenere alcuna patente e mettersi alla guida di un veicolo).

Sanzioni inevitabili

Chiaramente, gli agenti sono intervenuti rapidamente, bloccando il veicolo e facendo scattare tutte le sanzioni del caso. Per il ragazzo, ad esempio, è arrivata una multa per guida senza patente mentre il padre è stato multato per aver ceduto la guida del veicolo a una persona non autorizzata a mettersi alla guida. La questione, però, non finisce qui. Il figlio e i due genitori saranno chiamati a comparire davanti a un tribunale che avrà il compito di accertare la dinamica dei fatti e le responsabilità. Il tribunale sarà chiamato anche a valutare la situazione familiare per capire se ci sono altri problemi che potrebbero richiedere provvedimenti ulteriori, come l’intervento dei servizi sociali. La questione, quindi, non è ancora chiusa e ci saranno degli approfondimenti per scoprire tutti i dettagli su un caso che ha dell’incredibile.