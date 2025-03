Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: 123RF Motociclista usa un trucco per evitare autovelox: denunciato

Un rocambolesco inseguimento ha animato le strade del quartiere Pietralata a Roma, culminando con la denuncia nei confronti di un uomo di 37 anni da parte degli agenti della Polizia Locale. L’episodio, che mette in luce i pericoli della guida irresponsabile e della mancata osservanza delle norme del Codice della Strada, si è sviluppato a partire da un precedente avvistamento dell’uomo intento a occultare la targa del proprio motoveicolo, una Honda. Questo tentativo di eludere i controlli, avvenuto in prossimità di un autovelox posizionato strategicamente per garantire il rispetto dei limiti di velocità e prevenire incidenti nella zona, aveva già destato i sospetti degli agenti.

Un avvistamento sospetto

Nei giorni successivi, la pattuglia del IV Gruppo Tiburtino ha intercettato il 37enne mentre percorreva via Filippo Fiorentini. Alla vista degli agenti, l’uomo ha reagito in maniera repentina e pericolosa: ha accelerato bruscamente, intraprendendo una fuga a forte velocità. La sua condotta di guida è stata immediatamente giudicata pericolosa, caratterizzata da manovre azzardate volte non solo a guadagnare distanza dagli inseguitori, ma anche a ostacolare l’azione della Polizia. Questa escalation di comportamenti rischiosi ha trasformato un potenziale controllo stradale di routine in un inseguimento ad alta tensione attraverso le vie del quartiere.

Una fuga finita male

La fuga del motociclista ha avuto il suo epilogo in piazza Santa Maria del Soccorso, dove la prontezza e la professionalità degli agenti hanno permesso di raggiungere e fermare il fuggitivo. Una volta bloccato, il 37enne si è trovato di fronte alle immediate conseguenze delle sue azioni. Gli agenti della Polizia Locale hanno proceduto con la contestazione di numerosi verbali per violazioni al Codice della Strada. Tra le infrazioni accertate figurano la circolazione contromano, una manovra estremamente pericolosa che mette a rischio l’incolumità propria e degli altri utenti della strada. A questa si aggiunge il passaggio con il semaforo rosso, un’altra grave violazione che può causare incidenti con esiti anche fatali. Infine, è stata contestata la guida pericolosa, una definizione ampia che racchiude l’insieme delle manovre azzardate e della velocità eccessiva messe in atto durante la fuga.

Sospensione della patente

Oltre alle sanzioni amministrative immediate, il 37enne ha subito un provvedimento ancora più restrittivo: la sospensione immediata della patente di guida. Questa misura cautelare mira a prevenire ulteriori comportamenti di questo tipo e a garantire la sicurezza stradale. Ma le conseguenze per il motociclista non si esauriscono qui. Infatti, alla sospensione della patente si aggiungerà la contestazione di tutte le infrazioni per eccesso di velocità accertate. È probabile che l’autovelox presso il quale l’uomo aveva tentato di oscurare la targa abbia registrato diverse violazioni dei limiti di velocità, che verranno ora formalmente contestate.

La condotta del 37enne non si è limitata alle violazioni del Codice della Strada. La sua resistenza all’alt degli agenti e il tentativo di ostacolarli durante l’inseguimento hanno configurato un reato ben più grave. Per questo motivo, l’uomo è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Questa accusa comporta implicazioni legali significative e testimonia la gravità del suo comportamento nei confronti delle forze dell’ordine.