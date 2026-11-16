Sono diversi i metodi per poter truffare i clienti di auto usate, con la nota manomissione del contachilometri che è solo uno dei sistemi più frequenti

Giornalista e scrittore del settore motoristico, con collaborazioni anche nell'ambito calcistico. Quindici libri all'attivo e giornalista dal 2025.

iStock Auto usate: fate attenzione a queste cinque truffe

Il mercato delle auto usate continua a rappresentare un terreno particolarmente esposto alle frodi, con tecniche che diventano più sofisticate e difficili da individuare attraverso una semplice ispezione visiva. La digitalizzazione dei sistemi elettronici di bordo, la circolazione internazionale dei veicoli e la frammentazione delle banche dati nazionali offrono infatti nuove opportunità a venditori disonesti.

A delineare il fenomeno è un’analisi di CarVertical, società specializzata nella raccolta e nell’elaborazione di informazioni sulla storia dei veicoli. Sono state individuate cinque truffe maggiormente utilizzate in Europa nel settore della compravendita delle automobili di seconda mano.

Contachilometri manomesso

La manipolazione del contachilometri rimane una delle pratiche più consolidate e diffuse. Se in passato l’intervento riguardava prevalentemente la componente meccanica, anche con il passaggio al digitale sono stati trovati metodi per modificare il reale chilometraggio di un veicolo. Sono nati strumenti elettronici specifici che consentono di modificare i dati memorizzati.

Un’automobile con chilometraggio alterato può essere acquistata senza considerare interventi di manutenzione che sarebbero invece necessari, provocando danni particolarmente onerosi. Secondo CarVertical, in alcuni mercati europei gli automobilisti andrebbero a pagare il 50% in più rispetto al reale valore dell’auto a causa delle modifiche sul contachilometri. Per evitare le truffe serve confrontare la registrazione delle revisioni, i documenti di manutenzione e le fatture degli interventi.

Clonazione VIN e false applicazioni bancarie

CarVertical sottolinea l’aumento delle frodi per clonazione del VIN, Vehicle Identification Number. La tecnica consiste nell’attribuire a un veicolo il numero identificativo appartenente a un’altra automobile dello stesso modello. Un possibile indicatore della clonazione è rappresentato dalle anomalie nella cronologia chilometrica. Se allo stesso VIN risultano associate registrazioni effettuate in Paesi diversi, con improvvisi aumenti e successive riduzioni, allora potrebbe esserci un problema di identificazione.

Una truffa riguarda anche direttamente i venditori privati che possono perdere contemporaneamente il veicolo e il denaro della transazione. Il meccanismo sfrutta la diffusione dei pagamenti digitali e la fiducia riposta nelle applicazioni bancarie. Dopo aver concordato il prezzo e incontrato il proprietario, il presunto acquirente mostra sullo smartphone la conferma del pagamento. La grafica può essere generata da applicazioni contraffatte, producendo una ricevuta falsa. La consegna del veicolo dovrebbe dunque avvenire solo a seguito del pagamento realmente giunto sul conto corrente.

Fretta simulata e incidenti dagli USA

Una parte delle frodi si basa anche su tecniche di manipolazione psicologica, utilizzate per impedire all’acquirente di effettuare verifiche approfondite. Creare artificialmente una situazione di urgenza e sostenere di avere numerosi acquirenti, presentando la vettura come perfetta e impeccabile. A rappresentare il campanello d’allarme in queste situazioni è lo scoraggiamento verso un controllo più approfondito in un’altra officina da parte del cliente.

La quinta frode individuata da CarVertical riguarda uno schema particolarmente pericoloso e che può coinvolgere la sicurezza degli occupanti. Veicoli fortemente danneggiati negli Stati Uniti vengono poi importati in Europa, dove gruppi organizzati sistemano solo l’aspetto esteriore. Il fenomeno è stato portato all’attenzione delle autorità europee attraverso l’Operazione Nimmersatt, coordinata dalla Procura europea (EPPO), che ha portato alla scoperto di un traffico di 16.500 automobili con questa modalità. Per individuare queste situazioni è importante verificare la provenienza del veicolo, la documentazione relativa alle precedenti immatricolazioni e l’eventuale presenza di danni registrati all’estero.