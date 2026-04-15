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Pensavate di aver visto tutto in fatto di follie stradali? Tra tachimetri manomessi e officine fantasma, spesso trapelano vicende fuori dall’ordinario, e la storia della White House Ceramic Company supera l’immaginazione. Nel distretto di Morbi, in India, una zona specializzata nella produzione di ceramiche, i gestori di una ex fabbrica hanno deciso di “diversificare il business” in modo tanto creativo quanto illegale. Per un anno e mezzo l’assurda truffa del finto casello autostradale ha dominato la rotta Bamanbore–Kutch, una della arterie più trafficate e vitali della regione, portando a un introito di circa 75 milioni di rupie, prima che qualcuno si chiedesse perché, dopo quella barriera, l’asfalto non portasse da nessuna parte.

Le modalità della truffa

Tutto stava nel posizionare della finta segnaletica stradale nel punto esatto, dove la stanchezza del viaggio e il caos del traffico locale abbassano le difese degli ignari conducenti. Posizionati con cura professionale lungo la carreggiata principale, i cartelli indicavano una direzione obbligatoria, i conducenti seguivano le frecce e lì si consumava la beffa: degli individui in uniforme riscuotevano il “pedaggio” dando accesso a quella che sembrava una normale uscita stradale. Solo dopo aver pagato e percorso chilometri, le vittime scoprivano la verità a proprie spese, una volta arrivati all’ingresso della vecchia fabbrica White House Ceramic.

Sul come la truffa del casello autostradale abbia retto per un anno e mezzo la risposta è più semplice di quanto si possa pensare: il presunto vantaggio economico. Il pedaggio costava, infatti, la metà rispetto a quello vero, e se qualcuno aveva da ridire, i finti casellanti accampavano la scusa della religione: i soldi servivano, in teoria, a costruire dei templi nella zona. Alla fine, l’automobilista era tentato a fidarsi, allettato dalla possibilità di risparmiare e pure contento di aver fatto una buona azione.

Gli arresti

Migliaia di veicoli sono perciò transitati ogni giorno tra le finte sbarre di Vaghasia generando guadagni vertiginosi, stimati dalle autorità intorno ai 75 milioni di rupie (quasi un milione di euro) complessivi. Il castello di carte abilmente costruito dai criminali è crollato quando, in un periodo di forte crescita economica della zona, l’improvviso e inarrestabile calo del traffico per i veri gestori della tratta ha messo in guardia le autorità. Da lì al blitz è passato poco: le Forze dell’Ordine hanno smascherato l’imbuto creato dai truffatori, arrestando sia i responsabili dei pagamenti sia coloro che avevano messo a disposizione l’area della vecchia fabbrica.

I fatti risalgono al 2023, ma sono serviti anni prima che la notizia diventasse virale sui social ed esplodesse, di conseguenza, l’indignazione popolare. Oltre ai 18 mesi necessari alle autorità per accorgersi del furto di traffico, la storia ha richiesto anche del tempo tecnico perché uscisse dai confini locali. Oggi l’area industriale teatro della truffa è piombata nel buio, ma la vicenda resta un monito incredibile su quanto possa essere vulnerabile il sistema delle infrastrutture e su come, a volte, la realtà superi di gran lunga la fantasia. Se viaggiate in Gujarat, occhio ai caselli troppo economici: il tempio potrebbe essere solo una scusa per spillarvi denaro.