Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

iStock Ruba 13 mila litri di gasolio, ma viene colto sul fatto

Tredicimila litri di gasolio non si caricano per distrazione. Sono quantità da società di autotrasporti, da flotta intera, da serbatoi che si svuotano in settimane.

Eppure è quello che sarebbe successo in una stazione di servizio di Vicenza, dove un uomo della provincia di Foggia è stato arrestato e un secondo uomo è stato denunciato, dopo una serie di rifornimenti decisamente fuori scala fatti con carte carburante ottenute in modo fraudolento, ed è proprio l’esagerazione dei numeri ad aver fatto scattare i controlli.

Tutto si è risolto in poco tempo, con una dinamica piuttosto semplice ma un piano che sarebbe potuto diventare una miniera d’oro.

La segnalazione

A far partire tutto è stata una segnalazione. I carabinieri di Cremona, avvertiti delle azioni di due uomini che caricavano irragionevoli quantità di gasolio all’interno di un furgone, hanno avvisato la polizia, che è intervenuta alla stazione di servizio.

Con il senno di poi i numeri, in effetti, fanno impressione. Il 17 novembre i due avrebbero prelevato 8.500 litri, usando un furgone bianco riempito con delle cisterne da 1.000 litri. La mattina dopo con altri viaggi ne sono stati presi altri 4.800 circa, alternando le due carte.

Per un totale di circa 13.300 litri. Un colpo che, a quanto pare, sarebbe durato più di una giornata, a tradire i due probabilmente è stata proprio l’ingordigia. A rendere possibile il colpo, anche i limiti di spesa delle carte, piuttosto alti: fino a 20.000 euro al giorno per carta e 200.000 euro al mese per l’insieme di dieci carte.

Truffa ai danni di Keropetrol

Dietro quei pieni c’era un piano costruito a tavolino. Le carte sarebbero state ottenute con documenti falsi, indicando come referente una persona estranea ai fatti. I truffatori si sarebbero presentati come dipendenti di una nota società, promettendo di pagare il carburante in seguito.

Una storia vista e rivista, quella del “pagherò dopo”, che però funziona finché nessuno controlla. Le carte carburante, con i loro plafond elevati, fanno gola a chi cerca scorciatoie: bastano documenti falsi e un po’ di faccia tosta.

A rimetterci è Keropetrol, vittima di una truffa, che ha presentato denuncia. Quanto valga in totale il gasolio sottratto, al momento, non è stato reso noto.

Preso in flagranza

Gli agenti sono arrivati mentre i due stavano ancora facendo rifornimento: furgone con le portiere aperte, due erogatori in funzione e due carte Kerocard. Poco da interpretare, la scena parlava da sola.

Per l’uomo di Foggia sono scattate le manette. Il secondo, presente al rifornimento e intento a usare una delle carte, è stato invece denunciato.

Non è chiaro perché per lui non sia scattato l’arresto, né quali reati siano stati contestati a ciascuno: si parla in generale di truffa e di uso fraudolento delle carte carburante. Come sempre in questi casi, vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Resta una domanda: per quanto tempo sarebbe andato avanti il giro se nessuno si fosse insospettito? Con limiti di spesa così alti, probabilmente a lungo. Questa volta a fermarlo è stata una segnalazione arrivata al momento giusto.