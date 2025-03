Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: iStock Truffa dello specchietto, un uomo ci prova: i Carabinieri lo arrestano

Quando siamo per strada con la nostra vettura ci esponiamo inevitabilmente a svariate situazioni, come possibili sinistri e perché no anche qualche truffa. I malviventi negli anni si sono specializzati sempre di più, escogitando modalità più fantasiose e nuove di fregare il prossimo. Uno di questi è sicuramente quello della truffa dello specchietto. Un metodo ormai famoso in tutta Italia e non solo, che ogni giorno però continua a mietere vittime.

Questa volta, i Carabinieri della Stazione di Torrimpietra ad Aranova, nel nord del Comune di Fiumicino hanno colto un 40enne, mentre era intento a provare la nota truffa dello specchietto ai danni di una 50enne. La donna, impaurita, ha subito raccontato l’accaduto ai militari che sono prontamente intervenuti. A quanto pare il malvivente aveva precedenti e avrebbe chiesto all’ignara vittima una somma in denaro pari a 150 euro.

Il caso

I soldi richiesti dovevano servire a coprire un falso danno provocato alla propria vettura. Agghiacciante davvero la dinamica: il 40enne, infatti, ha telefonato ad un complice che si è spacciato per un agente della Polizia municipale. Quest’ultimo ha suggerito alla donna di versare la somma richiesta all’uomo così da evitare una fantomatica sanzione amministrativa di 1.500 euro in caso di rifiuto.

A quel punto la vittima, notando qualcosa di anomalo, ha deciso di segnalare la cosa ai Carabinieri. Questi sono subito intervenuti e hanno arrestato l’uomo con l’accusa di tentata estorsione e truffa. Ora il malvivente si trova nella Casa Circondariale Nuovo Complesso Borgata Aurelia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Fortunatamente l’epilogo di questa storia è stato positivo, ma ci sono tante persone che purtroppo vengono fregate in questo modo. Il consiglio è sempre quello di chiamare le Forze dell’ordine e non fare da sé se si hanno dubbi.

Truffa dello specchietto: di cosa si stratta

La truffa dello specchietto, per chi ne fosse all’oscuro, funziona così: il malvivente si affianca alla vittima e lancia verso la vettura di quest’ultima un oggetto che provochi un rumore che possa simulare un urto. Nel frattempo, la vettura del truffatore, è già incidentata così da poter simulare un finto sinistro che in realtà non si è mai verificato.

I malviventi giocano molto sul fatto che l’assicurazione aumenta quando viene chiamata in causa per risarcire un danno di cui abbiamo la colpa. Proprio per questo, fingendo di essere benevoli, propongono una soluzione rapida come quella dei soldi cash al momento. Solitamente il truffatore ha un atteggiamento autoritario e sicuro proprio per incutere timore nella vittima e spingerla a dargli subito il denaro richiesto. In alcuni casi addirittura il malvivente si avvale anche dell’ausilio di un complice che si espone ed è pronto a fare da testimone per il finto incidente.

Purtroppo queste persone ogni giorno ne studiano una nuova. Un’altra truffa molto in voga di recente è quella del cambio gomme. In questo caso i malviventi bucano preventivamente la gomma del malcapitato e poi intervengono fingendosi dei benefattori pronti ad aiutare la vittima per la sostituzione del pneumatico danneggiato. In realtà però arraffano ciò che possono e scappano via. Insomma bisogna tenere sempre gli occhi bene aperti.