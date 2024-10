Una truffa di phishing punta a svuotare il conto degli ignari utenti utilizzando il marchio Telepass: ecco come funziona e come riconoscerla per evitare danni

Fonte: iStock Una campagna di phishing è in corso e prende di mira gli automobilisti

Telepass è un’azienda che offre servizi legati alla mobilità a milioni di automobilisti e aziende italiane. Si tratta di un marchio noto e affidabile e, quindi, ha tutte le carte in regola per essere utilizzato da truffatori online per mettere in piedi una vera e propria truffa di phishing che potrebbe causare un danno economico significativo, arrivando a svuotare il conto dell’ignaro utente.

Non si tratta della prima volta (e non sarà l’ultima) che un marchio noto al grande pubblico come Telepass viene utilizzato per mettere su una truffa di questo tipo. Nei mesi scorsi, a causa del tanto chiacchierato incremento delle tariffe, Telepass è stata più volte in prima pagina. Si tratta di un dettaglio da non sottovalutare in quanto la truffa di phishing, come vedremo, utilizza come escamotage per la raccolta dei dati dell’utente un sondaggio sul gradimento del marchio.

Come funziona la truffa

A far luce sul caso della truffa Telepass è Libero Tecnologia, che ha descritto il meccanismo utilizzato dai truffatori in questo particolare tentativo di phishing. Tutto parte da una mail in cui viene descritta la possibilità di vincere un kit di riparazione auto dal valore commerciale di 99,95 euro. Questa mail è stata inviata a tantissimi utenti in contemporanea e, in alcuni casi, è riuscita a bypassare i filtri anti spam delle caselle di posta elettronica. Gli utenti che hanno ricevuto il messaggio nella posta in arrivo si ritrovano di fronte a una comunicazione che sembra provenire direttamente da Telepass. Si tratta, invece, di un messaggio fasullo, non inviato dall’azienda ma realizzato ad arte da parte di un ignoto truffatore.

Nel testo della mail c’è un link su cui l’utente deve premere per partecipare a un sondaggio (che chiede all’utente di fornire alcuni dati personali) legato al gradimento del brand. Terminato il sondaggio, si scopre la truffa. L’utente può ottenere il kit di riparazione gratuitamente ma c’è un costo di 2 euro per la spedizione, da pagare subito utilizzando la propria carta di pagamento. Lo scopo della truffa è proprio quello di entrare in possesso dei dati della carta per svuotare poi il conto della vittima. Chiaramente, Telepass non ha nulla a che fare con la mail e con la truffa stessa. Una variante di questa truffa potrebbe riguardare la disdetta del contratto Telepass o qualsiasi altra operazione e iniziativa legata all’azienda. L’obiettivo dei truffatori sarà sempre impadronirsi dei dati dell’utente.

Attenzione al phishing

I tentativi di phishing via email e SMS si moltiplicano e possono colpire anche gli automobilisti e i motociclisti. Il caso Telepass è solo un esempio del pericolo a cui si può andare incontro. Le comunicazioni di phishing, create con il solo scopo di sottrarre i dati dell’utente, possono riguardare tantissimi argomenti. Altri brand del mondo dei motori potrebbero essere utilizzati dai truffatori che potrebbero, persino, tentare di richiedere il pagamento di multe e sanzioni legate a violazioni mai commesse. Per quanto riguarda Telepass, infine, chi riceve comunicazioni via posta elettronica che simulano messaggi inviati dall’azienda, ha la possibilità di chiamare l’assistenza clienti al Numero Verde 800 078 678 per chiedere chiarimenti. Per qualsiasi informazione aggiuntiva sui servizi e sulle iniziative promozionali dell’azienda, è possibile fare riferimento al sito ufficiale Telepass.com.