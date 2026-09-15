La Polizia è intervenuta per recuperare un camper che era stato sottratto al suo legittimo proprietario con una truffa ben orchestrata

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iStock La Polizia ha sventato la truffa

Il mercato dell’usato offre tante opportunità molto interessanti per chi è alla ricerca di un nuovo modello e anche per chi punta a vendere il proprio veicolo, ottenendo un buon guadagno. I rischi, però, sono diversi e non è raro dover fare i conti con un tentativo di truffa.

Anche i venditori rischiano di affrontare casi di truffa ai loro danni. Un esempio in tal senso arriva da un caso che ha impegnato la Polizia di Stato di Ravenna, intervenuta a seguito della denuncia presentata presso la Questura di Modena da un cittadino.

Il caso è legato alla vendita di un camper con una frode che ha visto nel ruolo di vittima il proprietario del mezzo mentre i truffatori si sono finti acquirenti interessati e sono riusciti a impossessarsi del veicolo, senza pagarlo, con l’obiettivo di rivenderlo.

Un bonifico inesistente

Tutto ruota intorno alla truffa legata alla compravendita di un camper dal valore di circa 50.000 euro. Il venditore (vittima dell’inganno) ha venduto il proprio mezzo a una donna, avviando la pratica di passaggio di proprietà del veicolo dopo che questa aveva asserito di aver effettuato un bonifico istantaneo dell’intera cifra pattuita.

La vittima, come riporta la descrizione del caso pubblicata dal sito della Polizia di Stato, non ha mai ricevuto la somma e ha invece appreso che lo stesso camper era stato messo in vendita al prezzo di 27.000 euro su un sito online, dove i finti acquirenti avevano indicato Lugo come luogo di disponibilità del mezzo.

L’intervento della Polizia

A questo punto, dopo la segnalazione della vittima, sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Lugo che hanno avviato le ricerche, individuando il camper, illecitamente sottratto al suo proprietario, in un’area di parcheggio situata in città.

I malviventi, dopo essersi impossessati del veicolo, lo avevano parcheggiato alla luce del sole, senza preoccuparsi di nascondere il mezzo. Questa scelta è stata legata, probabilmente, alla convinzione che la vittima della frode non avrebbe visto l’annuncio online del suo camper, immediatamente rimesso in vendita.

Come comunicato dalla Polizia, gli operatori del Commissariato di Lugo hanno proceduto quindi al sequestro preventivo del mezzo, che è stato successivamente riaffidato in custodia giudiziale al legittimo proprietario.

La questione non è ancora chiusa: in queste ore, infatti, sono in corso alcuni accertamenti che hanno l’obiettivo di ricostruire, in modo preciso, la vicenda e capire in che modo i truffatori hanno agito nel loro tentativo di raggiro. C’è anche la necessità di individuare tutti i responsabili dell’accaduto.

Le indagini, inoltre, saranno utili anche per verificare se ci sono state frodi analoghe nel recente passato, con uno schema (come quello descritto in precedenza) che sembra essere tanto semplice quanto, purtroppo, efficace.