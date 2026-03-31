Dai 525 mila contratti record all’allarme truffe: come il boom del noleggio ha attirato i raggiri via WhatsApp e QR code. Prestare massima attenzione

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

123RF Cresce il noleggio auto ma aumentano i raggiri

Il 2025 verrà ricordato come l’anno d’oro per il settore dell’autonoleggio in Italia. I numeri parlano chiaro: la propensione degli italiani all’acquisto di una vettura di proprietà è in calo, mentre il noleggio ha raggiunto la quota record del 30,6% sull’intero mercato, con oltre 525 mila unità immatricolate. Eppure, dietro questa facciata di crescita, si nasconde un fenomeno inquietante che sta trasformando il sogno di una vacanza o di un viaggio di lavoro in un incubo burocratico ed economico: le truffe dei finti operatori. Le conseguenze per gli utenti sono devastanti, non solo per la perdita immediata di denaro, spesso versato tramite pagamenti non tracciabili, ma anche per lo stress di ritrovarsi appiedati proprio nel momento della partenza.

Un mercato da record

L’analisi condotta da Aniasa e Dataforce evidenzia come il settore abbia registrato una crescita del 10,73% rispetto all’anno precedente. In particolare, il noleggio a lungo termine continua a vedere nella Fiat Panda la sua regina incontrastata, con un incremento dell’11,6%.

La vera sorpresa arriva però dal noleggio a breve termine, cresciuto di quasi il 20%, nel quale ha scalato le classifiche la Byd Seal U, una vettura cinese che solo un anno prima era praticamente sconosciuta sul mercato nostrano. È proprio in questo dinamismo, fatto di ricerche fitte sul web per trovare l’offerta più conveniente, che le organizzazioni criminali hanno trovato terreno fertile per i loro raggiri.

L’architettura del raggiro

Il meccanismo della truffa è semplice e, purtroppo, efficace. Tutto inizia con una ricerca su internet. Le organizzazioni criminali creano annunci fraudolenti utilizzando parole chiave ingannevoli, quasi identiche a quelle dei marchi ufficiali più famosi. L’utente, attirato da tariffe competitive, clicca sul link e si ritrova su siti che mimano perfettamente quelli istituzionali. Dopo un primo contatto telefonico che serve a carpire la fiducia della vittima, la conversazione si sposta rapidamente su WhatsApp.

Qui, sedicenti operatori inviano preventivi accurati e richiedono con insistenza il pagamento anticipato dell’intero noleggio, quasi sempre maggiorato di un deposito cauzionale. Per rendere il recupero delle somme impossibile, i truffatori esigono bonifici bancari istantanei, spesso intestati a persone fisiche, o invitano i clienti a pagare presso i punti Tabacchi attraverso l’invio di codici QR. In quel momento, il cliente crede di aver concluso un affare, ma ha solo alimentato un sistema criminale.

La scoperta e il silenzio

La realtà emerge nel modo più brusco possibile. Dopo il pagamento, i falsi operatori spariscono nel nulla, smettendo di rispondere ai messaggi. La vittima, ignara, si presenta spesso presso la sede fisica della società di noleggio solo per sentirsi dire la frase più temuta: “Non esiste alcuna prenotazione a suo carico“. In un istante, la vacanza pianificata svanisce e il denaro versato risulta irrecuperabile. Le società di autonoleggio stesse soffrono di questo fenomeno, che danneggia la loro reputazione e crea tensioni ai banchi di consegna.

Come difendersi

Per evitare di cadere in queste trappole, è fondamentale prestare attenzione ai segnali d’allarme. Aniasa ricorda che le società di autonoleggio serie utilizzano esclusivamente canali ufficiali. Le comunicazioni via email devono provenire da domini aziendali certificati e mai da indirizzi generici, e le prenotazioni non vengono mai formalizzate tramite WhatsApp o telefonate informali.

Un altro punto cruciale riguarda i metodi di pagamento. È quasi certamente una truffa se viene chiesto di versare caparre su conti personali o carte prepagate. Le società ufficiali accettano esclusivamente le carte di credito o di debito indicate sui loro siti istituzionali. Verificare sempre l’autenticità del contatto attraverso i numeri di telefono visibili sui siti ufficiali è l’unico modo per viaggiare, finalmente, in totale sicurezza.