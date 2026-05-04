Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Getty Images Trump allo scontro con l'Ue: nuovi pesanti dazi sull'auto

Un breve messaggio affidato ai social, improvviso e senza alcuno spazio per il dialogo, ha scosso nuovamente le fondamenta dei rapporti transatlantici. Con la perentoria dichiarazione “dalla settimana prossima (quindi a partire da oggi, ndr) imporrò dazi al 25% alle auto e ai camion dell’Ue”, Donald Trump ha riaperto uno dei suoi fronti di scontro preferiti: quello delle tariffe commerciali.

Questa nuova minaccia non è un fulmine a ciel sereno, ma si inserisce in un contesto di tensioni crescenti che spaziano dal possibile ritiro delle truppe americane dai Paesi Nato alle profonde divergenze sulle posizioni europee riguardo alla guerra americana all’Iran.

L’ombra di Turnberry e la “Sezione 310”

La motivazione ufficiale addotta dal tycoon per giustificare una misura così drastica è il presunto mancato rispetto dell’accordo di Turnberry da parte dell’Unione Europea. Tuttavia, dietro questa facciata diplomatica, si scorgono manovre di pressione geopolitica ed economica molto più profonde.

Negli Stati Uniti, la base giuridica per l’attuazione di queste tariffe, a seguito di una sentenza della Corte Suprema, risiederebbe nella Sezione 310 del Trade Act. Questa norma autorizza la Casa Bianca a rispondere a quelle che considera “pratiche commerciali sleali” messe in atto da nazioni straniere, sebbene per i funzionari europei tale appiglio appaia estremamente debole e facilmente contestabile sul piano legale.

L’impatto sull’Italia

Il rischio di ricadute economiche per il vecchio continente è altissimo, e l’Italia si trova in una posizione di particolare vulnerabilità. I numeri sono impietosi: nel corso del 2025, il nostro Paese ha esportato verso gli Stati Uniti mezzi di trasporto per un valore complessivo di 9,3 miliardi di euro, di cui ben 2,9 miliardi rappresentati esclusivamente da autoveicoli.

Il nuovo colpo tariffario colpirebbe un settore già vessato dall’impennata dei prezzi del carburante e sotto forte pressione industriale. A essere penalizzati non sarebbero solo i giganti della Motor Valley, come Ferrari e Lamborghini, i cui gioielli meccanici rappresentano l’eccellenza del Made in Italy nel mondo, ma anche l’intera filiera della componentistica italiana, che transita in larga parte attraverso la Germania, prima di raggiungere i mercati esteri.

La trincea di Bruxelles

Dopo un iniziale e teso silenzio, la risposta di Bruxelles non si è fatta attendere, mostrandosi più dura e determinata rispetto al passato. Un portavoce della Commissione ha ribadito che l’Ue sta attuando i propri impegni secondo le prassi legislative standard e si riserva ogni possibilità di azione per tutelare i propri interessi qualora gli Usa adottassero misure non conformi alle dichiarazioni congiunte.

Bernd Lange, presidente della commissione Commercio dell’Eurocamera, ha definito la minaccia “inaccettabile”, sottolineando come l’Europa agisca democraticamente e non per decreto.

Al centro della contesa c’è il testo dell’accordo Ue-Usa, attualmente in discussione al trilogo tra Commissione, Consiglio e Parlamento europeo. I negoziati hanno subito rallentamenti a causa di emendamenti come la clausola “sunrise”, che subordina le preferenze tariffarie al reale rispetto degli impegni americani. Questa situazione di stallo sembra ora aver trovato nella minaccia di Trump una paradossale sponda per le posizioni più rigide dell’Eurocamera.

Verso un maggio di fuoco

Mentre la politica italiana si interroga sulle contromisure e la diplomazia tedesca tenta di smorzare i toni parlando di un’alleanza transatlantica ancora solida, l’incertezza regna sovrana. Il prossimo round negoziale, previsto per il 6 maggio, si preannuncia incandescente. L’Europa attende di capire se la minaccia si trasformerà in realtà, pronta ad attivare, come richiesto dai Socialisti, lo strumento anti-coercizione per proteggere il commercio e i posti di lavoro dei suoi cittadini.