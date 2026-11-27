Trump studia nuovi dazi sui prodotti manifatturieri europei e cinesi: per il settore automobilistico non sarebbero previsti altri aumenti tariffari

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Getty Images Trump pensa di inasprire i dazi

Donald Trump torna a minacciare un inasprimento delle barriere commerciali nei confronti dell’Unione europea, della Cina e di oltre dieci altri Paesi. L’amministrazione statunitense starebbe preparando nuove tariffe doganali per contrastare quelli che Washington considera vantaggi competitivi sleali, riconducibili ai finanziamenti pubblici concessi alle rispettive industrie manifatturiere.

L’indiscrezione, anticipata dal “Wall Street Journal“, contiene tuttavia un elemento particolarmente significativo per il settore automobilistico: le vetture, insieme all’acciaio e all’alluminio, dovrebbero essere escluse da questa nuova ondata di dazi. Per Bruxelles, inoltre, l’aliquota complessiva dovrebbe rimanere entro il limite del 15% stabilito dagli accordi commerciali con gli Stati Uniti.

Nuovi dazi americani: nel mirino gli aiuti di Stato

Alla base dell’iniziativa della Casa Bianca figura la Section 301 del Trade Act del 1974, uno strumento legislativo che permette agli Stati Uniti di adottare unilateralmente misure tariffarie in risposta a pratiche commerciali considerate sleali. L’indagine sui sussidi industriali è in corso da diversi mesi e i risultati sono attesi a breve.

L’obiettivo dell’amministrazione Trump è contrastare le politiche di sostegno pubblico che, nella valutazione di Washington, penalizzerebbero la competitività delle aziende americane. Le nuove tariffe dovrebbero essere definite individualmente per ciascun Paese, anziché attraverso l’applicazione di un’aliquota uniforme.

L’entità dei singoli incrementi non è ancora nota. I provvedimenti andrebbero ad aggiungersi alle misure introdotte nel luglio scorso contro i Paesi accusati di ricorrere al lavoro forzato nei processi produttivi. L’intenzione sarebbe comunque quella di rispettare i limiti tariffari complessivi concordati attraverso le precedenti intese commerciali, compresa quella raggiunta con l’Unione europea.

Le automobili restano fuori dalla nuova stretta

Per i costruttori europei, la principale indicazione riguarda l’esclusione delle automobili dal perimetro delle nuove misure. Una distinzione importante, considerando quanto l’accesso al mercato statunitense incida sulle strategie commerciali e produttive di numerosi marchi del Vecchio Continente.

L’esenzione riguarderebbe anche acciaio e alluminio, due materie prime fondamentali per l’intera filiera automobilistica. Ciò non significa, tuttavia, che Washington intenda cancellare o ridimensionare le barriere doganali già applicate a questi settori. La nuova iniziativa avrebbe semplicemente un campo di applicazione differente.

Resta inoltre da comprendere quali categorie di prodotti manifatturieri saranno effettivamente interessate. Per l’industria dell’auto, caratterizzata da una rete internazionale di fornitori e da processi produttivi distribuiti tra diversi continenti, sarà importante valutare anche l’eventuale coinvolgimento di beni intermedi e componenti. Al momento non sono disponibili indicazioni sufficienti per quantificare possibili conseguenze indirette sulle catene di approvvigionamento.

Le tensioni commerciali tornano a pesare sui mercati

La prospettiva di nuovi dazi ha contribuito ad alimentare il nervosismo delle piazze finanziarie, già condizionate dalle tensioni riguardanti il comparto tecnologico americano. Nella seduta del 24 novembre il Nasdaq ha perso oltre il 2%, mentre in Europa Francoforte ha ceduto l’1,26% e Milano l’1,84%.

Sul piano politico, Trump continua a considerare il protezionismo commerciale uno strumento per favorire la produzione nazionale e attirare investimenti negli Stati Uniti. Una strategia contestata da quanti evidenziano invece il rischio che l’aumento dei costi delle importazioni finisca per trasferirsi sui prezzi pagati dai consumatori americani.

Le difficoltà incontrate dai repubblicani nelle elezioni di metà mandato non sembrano aver modificato l’orientamento della Casa Bianca. Anche nei confronti di Pechino, l’introduzione di ulteriori tariffe permetterebbe al presidente di rispondere alle pressioni di quella parte del Congresso favorevole a una politica commerciale più severa verso la Cina.

Per i costruttori automobilistici europei, l’esclusione dalle nuove tariffe rappresenterebbe un elemento favorevole, ma non risolverebbe le criticità generate dai dazi esistenti. La pubblicazione dei risultati dell’indagine americana e la definizione delle categorie merceologiche coinvolte saranno determinanti per valutare la reale portata economica del provvedimento.